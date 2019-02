En Venezuela no habrá invasión gringa ni golpe de estado

Los venezolanos de a pie saben que no fue Chavez ni es Maduro el problema de Venezuela sino la aprobación de las 49 leyes habilitantes en el 2001 y la nacionalización de la faja de petróleo del Orinoco en 2007 aplicada por el comandante Hugo Chávez la cual puso fin al dominio de las transnacionales, genero más recursos para beneficio del pueblo y una repartición más justa y equitativa en Latinoamérica.

Aunque, hay muchos críticos que acusan a maduro de tomar medidas neoliberales al contratar las transnacionales habría que estar en medio del sabotaje petrolero, de la especulación de precios y del dólar que le ha impuesto EU y la oligarquía de Venezuela para saber sus razones económicas.

Si bien EU ha vendido en el mundo que Venezuela es una dictadura, algo que replica la oposición, no es así para los venezolanos del occidente. Se trata de un discurso mediático para poder montar el libreto de golpe de estado. Y a que se resisten a perder a Venezuela en su patio trasero pues pone en riesgo sus engaños con la democracia representativa que favorece a los sectores poderosos.

Por eso se oponen a Cuba, a Bolivia, a Nicaragua y amenazan con castigar a los gobiernos adeptos que negocian con Venezuela. Venezuela no es socialista. Lucha por instaurar este sistema social pero no lo han dejado y sigue reinando el capitalismo. Si algo fracasa allí es el capitalismo que no ha muerto pero tampoco ha dejado nacer el socialismo y su nuevo sistema de producción no rentista.

El conflicto de Venezuela no se trata de legitimidad ni de crisis humanitaria, se trata de quitar a maduro porque no conviene a los intereses de los poderosos. Dejen gobernar a Maduro estos 6 años y veamos los resultados. EU fracaso con el golpe de estados del 2002, ha fracasado con las guarimbas y la desestabilización golpista que ha promovido desde el 1999 a la fecha y fracasara con el bloqueo golpista pues será derrotado por un pueblo y unas fuerzas armadas que resisten e impedirán cualquier intentona violenta.

Es mentira que el gobierno de EU tenga la opción militar sobre la mesa. Ni tiene el apoyo del congreso estadounidense ni tiene la aprobación del consejo de seguridad de la ONU para declararle la guerra a Venezuela. Tampoco tienen los motivos. Nadie se cree que Venezuela sea una amenaza ni para EU ni para sus vecinos. Además, saben que sería un riesgo a la estabilidad democrática de la región sur, central y caribeña que está controlada por el imperio gringo.

Otra de las razones que impide una invasión es que el pueblo norteamericano no apoya la guerra de EU contra Venezuela porque sabe que van a morir muchos de sus hijos por un problema interno de este país que no los afectas y que debe ser resuelto por los venezolanos como lo pide el papa y los países del mundo.

La visita de John Bolton a Colombia, dejando ver la libreta amarilla donde tenía escrito a mano 5,000 tropas para Colombia es parte de la guerra psicológica y mediática para meter miedo, como lo están haciendo con falsos positivos de imágenes fabricadas en laboratorios. Tratan de amedrentar a la cúpula del gobierno y militares para que no se atreva a arrestar a Guaido quien está siendo investigado por usurpar funciones de gobiernos y llamar a un golpe de estado.

Aunque no habrá una guerra si puede haber represalia militar, y bombardeos para debilitar el poder militar de Venezuela y agrietar su apoyo popular. No es cierto el discurso de la oposición de que el único obstáculo del golpismo es el apoyo militar a Maduro también hay un pueblo que respalda la revolución. La grandeza del chavismo es su base popular y lo ha demostrado en cada una de las elecciones.

Si EU tuviera un plan militar de largo aliento no siguiera negociando para crear con Venezuela la oficina de intereses. Y no enviara tantos mensajes amenazantes pues el perro que ladra no muerde. Está ganando tiempo para cuando fracasen sus últimos cartuchos tratar de formar un gobierno paralelo con Guaido desde Colombia porque están claro que lo pueden apresar y condenar en Venezuela.

Además, hacer un gobierno paralelo, con la experiencia negativa del pasado, es una forma diplomática de no admitir su derrota pero con el dinero confiscado puede seguir atizando las operaciones de los grupos rebeldes con más crímenes y destrucción como hicieron en libia, Siria, Irak y Afganistán donde al final perdieron y huyeron.

EU va seguir profundizando el bloqueo económico el cual comenzó con el robó de la empresa Citgo, y con el bloqueo de su cuenta pero olvídense de la invasión porque no hay rebeldes colombianos ni brasileños que puedan comprar armas para beneficiar a EU.

Es falso que EU quiere ayudar a Venezuela porque si quisiera ayudar lo primero es quitar el bloqueo financiero, cesar la persecución económica y permitirle la compra de alimentos y medicinas. Pero sobre todo respetar la integridad de la justicia y de las FANB.

Las fuerzas armadas y el ejército son chavistas así como las democracias neoliberales tienen fuerzas armadas capitalista. Ahora buscan el apoyo de las FANB porque quieren formar un gobierno ilegal y contrario a la constitución pero se le olvida las veces que han arremetido contra sus miembros, matándolos con francotiradores, insultándolos, acusándolos de narcotraficantes y de corruptos.

Se acuerdan ahora de las FANB porque quieren imponer un gobierno títere en Venezuela como han hecho en otros países para luego apresar y condenar a todas las cúpulas políticas y militares. Ahora que quieren desestabilizar y tumbar el gobierno legítimo de Maduro. Y ahora que quieren robarse el petróleo de los venezolanos. Pero no podrán porque le falta valor, le falta pueblo y la falta el amor patriótico de la armada venezolana.

Estoy de acuerdo que el gobierno Venezolano se prepare con armas modernas, incluso nucleares, para defenderse y atacar a cualquier intruso que le haga la guerra pues es la única manera de lograr el respeto de amigos y enemigos imperiales y de mantener la paz.

No hay mejor camino que el poderío militar para disuadir a los amantes de la guerra. Podrán tener su patio trasero con el grupo de lima. Podrán debilitar el avance de los movimientos progresistas. Y podrán debilitar la ayuda de Rusia y China en la región latinoamericana pero jamás podrán doblegar a Venezuela a ser libre del yugo extranjero.

No solo es la oposición que engaña a su pueblo también lo hace EU. Basta ver cuando el presidente maduro rompió relaciones diplomáticas y políticas con EU que ellos amenazaron con no salir de Venezuela porque no reconocían las ordenas del presidente pero tuvieron que salir y cumplir el decreto de expulsión, tuvieron que cumplir con la convención de Viena y tuvieron que negociar la oficina de intereses.

Trataron de meter miedo por su gran poder militar en la OEA asi como también en la ONU para que aprobaran el nombramiento del representante diplomático de Venezuela y que se reconozca al diputado Guaido como presidente interino pero fueron derrotados porque no lograron crear consenso y la mayoria respaldó el dialogo.

Nos mienten cuando dicen que la democracia respeta la propiedad privada. En su desesperación por las derrotas en Venezuela, EU se robó a Citgo usando la política de expropiación del socialismo. Pero no podrán robarse el petróleo ya que lo tendrán que pagar en efectivo si quieren operar sus 14 mil estaciones de gasolinas.

Hay que oponerse a la práctica de intervención de EU en Venezuela pues viola la soberanía, la carta de la ONU, de la OEA y la autodeterminación. En Venezuela se impone el dialogo entre la oposición y el gobierno para resolver la situación económica creada por el bloqueo USA y por los errores de maduro y su cúpula política.

Sin embargo, Guaido violo la ley y tendrá que pagar en la justicia como lo hizo su jefe político Leopoldo Lopez pero no hay otra vía que no sea el dialogo entre venezolanos. Así lo dijo, aunque sin emitir una resolución, la OEA, la ONU y lo han propuesto Uruguay y México.

