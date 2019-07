En ocasión del dia de los padres

Se acerca este bello dia en que en nuestro país, la Republica Dominicana ha de celebrar el don de la paternidad. De hecho, también los hijos que somos todos, lo debemos agradecer a quien es el Padre de todos, me refiero a Dios Padre.

Y este es el tema escogido, meditar en torno a El. Cada quien, si tiene a su padre vivo, demuéstrele y no solo ese dia sino todos los días su amor, agradecimiento y cariño.

Vuelvo a Dios Padre. Primera persona de la Santísima Trinidad, el creador del universo, de todo lo visible e invisible, pero que en materia humana nos creo con claras diferencias, como dice el génesis, y nos repite el Papa Francisco recientemente en uno de sus últimos documentos y cito: «hombre y mujer los creo».

No hay que ser un genio político para darse cuenta que todo lo que ciertas entidades internacionales de poder han inventado con esta ideología de genero cuyos motivos muy claramente se vieron descubiertos por un distinguido visitante a nuestro país, segun advierto, un joven profeta de nuestros tiempos, Agustin Laje a quien les recomiendo seguir en sus redes donde podrán escucharle (you tube) y actualizarse de todos los horrores que se están viviendo en la aplicación de la misma en otras latitudes del mundo, incluyendo su país de origen, Argentina y que ahora están intentando traer al nuestro.

No pienso hacer un resumen de todo lo aprendido en dos de las charlas que ofreció gratuitamente con el patrocinio de dos fundaciones (católica y protestante unidas), para provocarles que vayan directo a la fuente, que aclaro, fueron en el orden científico y político. En ese sentido, pienso en este espacio abordar el aspecto religioso.

¿ La razón? porque creo en Dios. Creo que segun su plan divino, creo al genero humano con solo dos sexos, varón y hembra, con el objetivo de amarnos, respetarnos y complementarnos. Ambos iguales en dignidad pero distintos en funciones. Por razones de espacio, no voy a detallar, pero si a señalar, que por mas que se pretendan igualar los sexos, jamas un varón podrá parir desde su vientre. Por eso desde que el mundo es mundo, y velando por la protección de la especie siempre se ha tenido un especial cuidado para con las mujeres y los niños.

Y que decir, de la locura de querer adoctrinar a los niños desde las escuelas a que experimenten el sentir como se perciben induciéndoles desde temprana edad el que prueben los distintos patrones para que elijan segun su criterio por cierto aun no fomado, si quieren elegir ser niño o niña. En este punto, me detengo de nuevo y me dirijo a ustedes, los padres, no permitan que se les quite su rol de educar en valores, sobretodo en su fe, a sus hijos.

Aplaudo sobremanera el valiente movimiento y bien llamado #conmishijosnotemetas por su esfuerzo incesante y argumentativo en defender y salvaguardar los valores de nuestra nación. Asimismo invito y ánimo a nuestras autoridades, sobretodo legislativas para que permanezcan fieles a los principios divinos y no se dejen embaucar en malsanas ideologías que distorsionan y pervierten a nuestros ciudadanos y que por el contrario, de ser implementados, ofenderíamos a nuestro Dios quien es nuestro Creador y Padre el cual aspira y espera que le amemos y sigamos su Palabra no por su bien porque es el sumo bien, sino por el nuestro y sobretodo porque nos ama y espera siempre.

