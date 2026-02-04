En fiesta de palos, Leones de RD van semifinales Serie del Caribe

Junior Lake

GUADALAJARA, México.- Los Leones del Escogido, de República Dominicana, sacaron la mejor parte en una fiesta de palos este miércoles en la que se impusieron por sobre los Federales de Chiriquí, de Panamá, para extender a 3-0 en el invicto en la Serie del Caribe Jalisco 2026 y clasificar así a las semifinales del evento con una victoria 16-15.

El encuentro, en el que se conectaron en total 34 imparables, 16 de los cuales salieron de los bates de los quisqueyanos, estableció un nuevo récord de más carreras en el clásico regional, rompiendo la marca anterior de 28, cuando el 6 de febrero de 1990, en Miami, los Naranjeros de Hermosillo vencieron a Senadores de San Juan 20-8.

Los primeros en anotar fueron los panameños con un jonrón solitario por el jardín derecho en el segundo episodio frente Travis Lakins, a quien Christian Betancourt y Abraham Rodríguez le pegaron dobles consecutivos para sumar una más en la pizarra.

La respuesta de los melenudos llegó en la parte baja de ese acto contra Abdiel Saldaña, a quien le llenaron las bases sin outs y un sencillo de Franchy Cordero al central igualó las acciones. Posteriormente, un doble de Marco Hernández a la misma zona produjo otras dos para los dominicanos, que agregaron la quinta con infield-hit de Erik González al campocorto ante Steven Fuentes, que había entrado a lanzar.

Los visitantes empataron en el tercer capítulo, pero en el cuarto los escarlatas agregaron dos para volver a tomar el comando, el cual ampliaron con un racimo de cinco vueltas en el quinto, en lo que fue un cambio de liderato permanente hasta concluir el juego, que se extendió por más de cuatro horas.

En el sexto, Franchy Cordero pegó un cuadrangular remolcador de dos, un batazo que se fue sobre la pared del prado izquierdo contra Ernesto Silva, colocando el marcador 14-12 en ese momento.

Los Federales empataron en el séptimo, pero en el octavo los escogidistas agregaron otras dos rayitas, una de ellas con un doble empujador de Hernández al bosque derecho ante Severino González, y la otra con un elevado de sacrificio de Gustavo Núñez al jardín derecho, permitiendo que Geraldi Díaz anotase desde la antesala.

Los panameños, ahora con marca de 0-3, amenazaron con igualar el juego nuevamente en el noveno, marcando una carrera frente a Jimmy Cordero, quien se autorrelevó para terminar el partido con victoria para los dominicanos.

El lanzador ganador fue Emailin Montilla (1-0) al presentarse en un tercio de un ponche, mientras que la derrota fue para Enrique Saldaña (0-1), luego de tirar dos innings de dos anotaciones. Cordero (3) logró el salvamento.

Por los caribeños, Hernández bateó de 5-4, con tres dobles, cuatro producidas y tres anotadas; Cordero, de 4-2, con jonrón, cuatro empujadas y una anotada; Nuñez, de 4-2, con dos impulsadas, una anotada y una transferencia, y Díaz, de 3-3, con doble, una remolcada y dos anotadas.

Por los centroamericanos, Betancourt se fue de 5-3, con doble, triple, cuatro producidas y una anotada, y Castillo, de 3-1, con cuadrangular, una empujada, dos anotadas y base por bolas.

El conjunto criollo tendrá su último partido de la fase regular este jueves a las 9:30 de la noche (hora dominicana) frente a los Tomateros de Culiacán, de México.

of-am