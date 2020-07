En el 2024 Ramfis Domínguez Trujillo, va!

En su alocución el pasado primero de julio el dirigente político Ramfis D. Trujillo cimentó su posición frente a la elecciones presidenciales y legislativas de la República Dominicana; dando una cátedra de coherencia y defendiendo los mejores intereses para salvar la patria. El nieto de Trujillo dejó claro su renuncia inmediata e irrevocable del Partido Nacional de Voluntad Ciudadana (PNVC), por las artimañas y el incumplimiento en varias ocasiones del acuerdo firmado en la proclamación de este en noviembre 2019. Esta organización política ha sido siempre un partido bisagra que se adosa a los partidos mayoritarios por prebendas y beneficios económicos.

El actual presidente de este ventorrillo político dejó claro sus artilugios, cuando en las pasadas elecciones municipales hizo alianza con el oficialismo en más 400 curules a espaldas de Ramfis para asegurar su tajada de beneficios económicos. Todavía aún más degradante es que el actual presidente de esta organización política el señor Juan Cohen, le dio la espalda a los candidatos ramfístas por no entregar parte de los recursos aportados por la Junta Central Electoral (JCE). Finalmente, este partido nunca promovió el nombre de Ramfis D. Trujillo en ninguna de sus estructuras mercadológicas o en sus redes sociales.

Antes de que Ramfis formara parte del PNVC, nadie sabía que esta organización política existía. Por si no me creen, en esta alianza entre Ramfis y el PNVC el único beneficiado fue este partido, ya que en las elecciones del año 2016 sacaron 10,507 votos para un 0.24% del total. Estamos seguros que en estas próximas elecciones presidenciales a raíz del trabajo magistral de promoción y campaña política del proyecto Ramfis Presidente 2020, personas que aún no están informadas de la renuncia de Ramfis, harán sentir su voto en la casilla número 26.

Las alianzas con partiditos minoritarios han encarnado sólo pérdidas en el proyecto presidencial y se han aprovechado de la popularidad de este. Por esta razón se han iniciado las gestiones de certificar con la Junta Central Electoral (JCE) el Partido Esperanza Democrática (PED), para las elecciones presidenciales del 2024.

Por otro lado, Ramfis exhortó a “cojer todo lo dao’ y no votar morao” para seguir dando cátedras de coherencia y sapiencia politica al confirmar que no apoyará a ningún candidato presidencial, ya que estos no siguen los ideales del plan de gobierno nacionalista. Este atacó fieramente al oficialismo que desde los inicios de este proyecto crearon difamaciones y ataques despiadados en contra de su persona, para cesar su avance en la popularidad del electorado dominicano.

Por último el nieto de Trujillo estableció la plataforma nacionalista de aspirantes a diputados y senadores con el Bloque Ramfísta en el Congreso Nacional (BRCN). Una nueva generación política de hombres y mujeres comprometidos en proteger y luchar por el bien común de todos los dominicanos. Estos ramfístas llegarán al Congreso Nacional a poner orden y denunciar las artimañas corruptas y cleptómanas de los políticos tradicionales que solo quieren enriquecerse a costilla de la desgracia del pueblo.

Tenemos hombres como el Doctor Ernesto Fadul en circunscripción # 3 en Santiago de los Caballeros para liderar este bloque de diputados. El Dr. Fadul quien por décadas ha sido uno de los críticos más devotos del oficialismo y sin duda uno de los patriotas más honestos del país. También contamos con comunicadores nacionalistas como Manny Solano, candidato a diputado en la circunscripción # 1 en la provincia de Santo Domingo. El señor Solano es un hombre que ha encabezado las protestas a favor de la entrega del 30% de las AFP para más de 4 millones de empleados. Otro hombre honesto en este proyecto de Dios, es el Doctor Rafael Pérez Canela candidato a diputado por Baní, provincia Peravia.

En la diáspora donde está la concentración más ferviente del ramfísmo, el BRCN cuenta con excelentes nacionalistas aspirantes a las curules de Diputados de Ultramar como son: Ana Maria Brito (Daisy) Almonte y Juan Pablo Vargas ambos en la circunscripción # 3 en Europa. En Nueva York donde está el joven y único diputado ramfísta Frank Fernández y la activista comunitaria Doctora Evelyn Pepén, ambos aspirantes en la circunscripción # 1. Por último, tenemos a la nacionalista Miriam Peña, candidata en la circunscripción # 2, entre otros.

¡Sin duda hoy hemos perdido una batalla, pero jamás la guerra! ya que en el 2020 el nieto de Trujillo fue inhabilitado por el oficialismo a su candidatura presidencial. Pero que quede claro, los dolientes de la patria estamos comprometidos a nunca darnos por vencido y a erradicar la estirpe de los males nacionales que afectan a todos los dominicanos. ¡El en 2024 Luis José Ramfis Rafael Domínguez-Trujillo, va!

JPM