En beneficio de los presupuestos ¡debemos de morir!

EL AUTOR es comunicador. Reside en Santo Domingo.

El ministro de Finanzas japonés Shinzo Abe, les pide a los ancianos que se den prisa en morir; “Dios no quiera que ustedes se vean obligados a vivir cuando quieran morir. Yo me despertaba sintiéndome mal sabiendo que todo el tratamiento está pagado por el Gobierno». Dijo eso, durante una reunión del Consejo Nacional sobre la reforma de la Seguridad Social. «El problema no se resolverá a menos que ustedes se den prisa en morir»

En el informe del FMI sobre “El impacto financiero del riesgo de longevidad” del 2012, señaló que “los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global. Tenemos que hacer algo”, alertando sobre el impacto financiero del riesgo de la longevidad, porque “las implicaciones financieras de que la gente viva más de lo esperado, son muy grandes”.

Consideran que vivir más años hoy, es un hecho positivo para mejorar el bienestar individual; pero, que la prolongación de la esperanza de vida, acarrea costos financieros para los gobiernos a través de los planes de jubilación personal, los sistemas de seguridad social y para las compañías de seguros que venden rentas vitalicias para las personas que carecen de prestaciones y jubilaciones garantizadas.

El FMI, considera que algunas soluciones para bajar la carga de los presupuestos de jubilación; es que, los gobiernos deben hacer una reforma para que sea una obligación, aumentar la edad de retiro de los trabajadores, ofreciéndoles incentivos, para que postergue su jubilación. Para esa época, Christine Lagarde era la gerente general. No participó en la elaboración del informe.

Recordemos que para el año 2015, el empresario Bill Gates, una figura conocida a nivel mundial, dictó una charla en la que pronosticaba una crisis similar a la del covid-19 que sería el próximo gran riesgo de una catástrofe global: “una pandemia causada por un virus altamente infeccioso que se propagara rápidamente por todo el mundo y contra el cual no estaríamos listos para luchar”. Ya en ese mismo año, él había patentado en nombre de COVID-19.

Quedó demostrado que este desastre, fue un gran negocio para los laboratorios y algunos funcionarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el propio Bill Gates, quienes tenían la fecha programada de dicha vacuna para colocarlas en el mercado mundial, a partir del año 2020, pero al producirse la fuga antes del tiempo programado, la pandemia comenzó en el 2019, por lo que, tuvo que ser colocada en el mercado mundial sin comprobar su eficacia y los efectos secundarios que normalmente producen los medicamentos.

Al parecer, la creación de dicho virus, en los laboratorios Wuhan en China, fue idea del FMI y la OMS, para eliminar a los envejecientes de más de 60 años, con la mala suerte, que dicho virus se les escapó, provocado primero, la muerte de uno de los científicos inventores y de al menos siete millones de personas en todo el mundo, entre jóvenes y adultos, como consecuencia de los efectos secundarios de la vacuna para combatir el “Corona Virus.

Ahora, que los laboratorios modificaron las vacunas, por lo que, la OMS alerta de que llegará una nueva pandemia que será más mortífera y que debemos estar preparados por lo que les pide a los líderes mundiales una estrategia frente a estos desafíos de «otro patógeno emergente con un potencial aún más mortal». Nosotros nos preguntamos ¿será otra estafa más por el miedo a otra pandemia?

El Reglamento Sanitario Internacional (2005) establece las obligaciones de los países, cuando haya eventos de salud pública que pueden traspasar fronteras, pero a gran parte de los franceses, no quieren vacunarse nuevamente contra la COVID-19, por la falta de experiencia sobre la nueva vacuna y el temor a los efectos secundario que esta produce.

Ante la peligrosidad conocida por el uso de la vacuna contra el Covid-19, el presidente Abinader no deberá imponer la obligación a la ciudadanía de vacunarse, porque nadie quiere morirse para beneficiar los presupuestos.

jpm-am

