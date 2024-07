En 12 años no existirá República Dominicana

EL AUTOR es vocero de la entidad patriótica Antigua Orden Dominicana.

En el programa de gobierno llamado La Semanal, en donde el presidente de la República Luis Abinader tiene su encuentro con los medios de comunicación, sorpresivamente dijo que en doce años República Dominicana será un país desarrollado. !!!Wow!!

Ciertamente, cuando una persona tiene un exceso de emoción, disminuye la capacidad de análisis. Ya lo he dicho en otra ocasión. Creo que eso le pasó al presidente, o quizás expresamente el mandatario quería hacerle un insulto a la inteligencia, porque ¿quien va a creer que nuestra amada nación llegue al desarrollo en tan solo 12 años?.

Aquí debemos de analizar ciertas cosas.

1. Cuando un país está en vías de desarrollo necesita mínimo de 50 a 60 años para llegar al mismo. Hay otros países que han necesitado más tiempo de lo ya mencionado.

2. En ese trayecto debe de haber estabilidad política, económica, social, educación de calidad, todo tipo de seguridad, energía eléctrica y agua para todos los ciudadanos 24/7. Asimismo un buen sistema de transporte, no debe haber corrupción, los daños por desastres naturales deben ser mínimos, no tener o por lo menos pagar la deuda externa, y lo más importante: voluntad política y determinacion por parte de sus gobernantes para conseguir el objetivo.

Lamentablemente, no es el caso de nuestro país. Aquí no hay ni agua ni luz permanente; tenemos a unos directores de las EDEs, como es el caso de Milton Morrison, quienes le echan la culpa de los apagones a las chichiguas o al calor y no a su incapacidad.

El agua es la misma cosa; en el transporte todavía hay mucho camino por recorrer, porque los grupos sindicales no respetan la ley y el orden.

Económicamente estamos de mal en peor con la inflación que el gobierno es incapaz de controlar y a medida que se deteriora la economía, lo social también. Y eso que el presidente es licenciado en economía, por suerte o mala suerte.

Explíquenme ¿cómo un país endeudado hasta el copete como el nuestro se va a desarrollar, si lo poco que producimos es para pagar la deuda y no para invertirlo? Además, el problema más grande que tenemos, la nueva invasión de haitianos a nuestro territorio.

Donde en doce años ellos serán mayoría y hasta el momento ningún gobierno quiere resolver esa desgracia; el presupuesto de educación y salud ya no alcanza, porque aquí Luis gobierna para la ONU y las ONGS, que son en realidad quienes dirigen los destinos de nuestro país y lo que le dictan a Luis lo que debe hacer.

Tuvimos y tenemos un grupo de funcionarios comunistas de la peor calaña de diferentes partidos políticos, aliados y financiados por esos organismos supranacionales para destruirnos como nación. Y si la cosa sigue como va, señor Presidente, en doce años no habrá República Dominicana.

Si no se toman los correctivos de lugar, si queda algo será la primera nación híbrida del planeta pues nos van a fusionar con un estado fallido, una tribu de zombis y caníbales que ningún país quiere, porque no tienen respeto, ni compasión por nadie, ni siquiera por ellos mismos.

Lo siento señor Presidente, yo no le creo nada. Usted está equivocado; es imposible llegar al desarrollo con todas esas cruces al hombro. Siga soñando, que soñar no cuesta nada, pero en doce años la República Dominicana no existirá y esa será la peor pesadilla.

jpm-am

