Empresarios SDE rechazan Alcalde cobre nuevo impuesto

Constantino Ramírez, Joaquín Hilario, Leticia Centurión, Andrés Tejada y Riubel Monte De Oca.

SANTO DOMINGO.- Representantes del sector empresarial de Santo Domingo Este rechazaron la intención del alcalde de esa demarcación, Dio Astacio, de imponer el pago de un impuesto por permiso de operación de negocios, que oscila entre RD$3,000 y RD$20,000.

Los empresarios señalaron que este arbitrio fue establecido en el año 2011 mediante la Resolución 05-11, durante el segundo período de gestión del extinto alcalde Juan de los Santos.

Durante su discurso de juramentación como presidente de la Sociedad Acción Multiempresarial (SAM), Andrés Tejada afirmó que la intención del alcalde viola la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.

Sostuvo que dicha normativa no faculta a ninguna sala capitular a crear impuestos, además de que estas disposiciones no pueden tener efectos retroactivos ni generar duplicidad en el pago de arbitrios.

Asimismo, el dirigente empresarial recordó que el artículo 93 de la Constitución de la República establece que sólo el Congreso Nacional tiene la facultad de crear impuestos.

FORTALECIMIENTO GREMIAL

Durante el acto, Tejada presentó una hoja de ruta orientada a la modernización y al fortalecimiento gremial, basada en varios pilares.

Entre ellos destacó la renovación generacional y la ampliación de la matrícula de la institución, incorporando de manera activa a empresarios jóvenes para garantizar la continuidad del liderazgo.

También resaltó la solidez de la institución y reconoció el esfuerzo de quienes le precedieron en el cargo.

“Valoro el trabajo de estos 38 años de todos los hombres y mujeres que presidieron esta institución; somos el legado de su gran esfuerzo”, expresó.

Prometió fortalecer la unidad y la integración entre los miembros, y reafirmó su compromiso de defender al sector empresarial ante los retos económicos, impulsando políticas de crecimiento sostenible.

agl/an