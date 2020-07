Embajador RD en Nicaragua atribuye derrota PLD a la “altanería” de funcionarios

Luis José González Sánchez

SANTO DOMINGO.- El embajador de la República Dominicana en Nicaragua, Luis José González Sánchez, atribuyó la derrota del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las elecciones del pasado domingo a que el 98% de los funcionarios del Gobierno no le tomaban la llamada a sus compañeros.

“Ese era el accionar de directores, ministros y exjefes”, escribió en Twitter González Sánchez.

“No lo estoy escribiendo en mi Twitter hoy, no. Este será el último, lo escribí por 20 ocasiones, a nadie le devolvieron una llamada ni tomaron el teléfono, me preguntaba ¿pero ese funcionario no es mi amigo que fuimos legislador junto y compañeros de la Universidad? Dios míos”, exclamó.

Agregó que cuando se reúnan para analizar la causa de la derrota, los funcionarios deben colocar sus teléfonos en la mesa pero con varias secretarias que los respondan, porque “directores y jefes, el 98% a nadie le tomaron las llamadas”.