China elogia modelo asistencia alimentaria de la R. Dominicana
SANTO DOMINGO.- El embajador de China en el país, Chen Luning, elogió el modelo de asistencia alimentaria de los Comedores Económicos del Estado Dominicano (CEED), al que calificó como único en América Latina y un ejemplo de políticas efectivas para erradicar el hambre.
Además, resaltó la estabilidad de la República Dominicana, la cual consideró «un elemento clave para su desarrollo sostenido».
Durante un recorrido por la sede de CEED, Luning conoció el funcionamiento del programa, incluyendo el almacenamiento de provisiones, la cocción de alimentos, la logística de distribución, los servicios a los usuarios y la entrega de kits de raciones crudas. También se le presentó una cocina móvil como parte de las innovaciones operativas de la institución.
“El modelo de Comedores Económicos representa un eje estratégico para el desarrollo social y es una muestra del compromiso del Gobierno con la seguridad alimentaria”, expresó.
De su lado, Edgar Augusto Féliz Méndez, director general del CEED, agradeció el interés del diplomático y reafirmó el compromiso de seguir ampliando el alcance del programa, en beneficio de los sectores más necesitados.
Explicó que este tipo de encuentros fortalecen las relaciones bilaterales y abren oportunidades de cooperación orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable.
jt-am
…………………………Recuerdo a Taiwan ellos fueron bien coperativos con RD alludaron mucho
Hasta que RD los traiciono por china.
Estoy de acuerdo contigo excelente comentario Asi fue el come tiburon podrido DAÑINO Mierdina fue quien hecho a Taiwan que ayudo mas que los ingratos cjinos,que para mi son una maldita plaga ,esos chinos hipocritas solo buscan ganar en todo.
Chinos corrijo
Eso es una falta de respeto de tu parte, no importa que el señor DANILO MEDINA, haya dicho eso en su gestión, en el nuevo código penal eso será sancionado.
Ah ese embajador chino, mas bien parece lisonjero a conveniencia.
Los chinos son unos maliciosos