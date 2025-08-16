Eligen dominicano presidente del Comité Jurídico de la OEA

Julio José Rojas Báez y Nienke Grossman

WASHINGTON.- Por primera vez un dominicano ha sido electo presidente del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Se trata de Julio José Rojas Báez, quien posee una carrera de más de 20 años en el área jurídica ocupando cargos como primer secretario titular del Tribunal Constitucional dominicano, director legal de EDESUR, intérprete del Poder Judicial y vicepresidente del CJI.

El Comité Jurídico Interamericano es el órgano consultivo de la OEA en materia jurídica. Su principal función es el desarrollo y codificación del derecho internacional en el continente americano.

“Hoy tengo el honor de comunicar que fui electo por aclamación como Presidente del Comité Jurídico Interamericano, con efectividad al 1 de enero de 2026″, dice Rojas en un documento de prensa.

Agradeció a los demás miembros del CIJ por su apoyo incondicional y la confianza que han depositado en él para asumir esta responsabilidad. «Es un privilegio poder servir junto a mi apreciada amiga, la Profesora Nienke Grossman, quien fue electa como Vicepresidenta del Comité, también por aclamación», expresó.