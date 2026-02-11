Eligen a Kinito Méndez como presidente Sociedad de Autores

Kinito Méndez junto a parte de la directiva.

SANTO DOMINGO. – La Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos (SGACEDOM) eligió como su nuevo presidente para el período 2026-2028 a Kinito Méndez, durante su Asamblea General Electoral efectuada este domingo.

El proceso transcurrió en un ambiente de amplia participación, organización y transparencia, garantizando el derecho al voto de los miembros y el respeto a la institucionalidad.

La jornada se efectuó mediante sufragio directo en las instalaciones del Hotel Catalonia, bajo la dirección de la Comisión Electoral.

MÉNDEZ LOGRÓ EL 46.695% DE LOS VOTOS

Como resultado de esta votación, la Plancha 1 encabezada por el destacado artista popular José del Carmen Ramírez (Kinito Méndez), obtuvo el 46.695 % de los votos emitidos.

En tanto, la Plancha 2, capitaneada por el compositor Alejandro Martínez, alcanzó el 16.391 % del sufragio.

La directiva electa está integrada por figuras del arte y la composición dominicana, con sólidas trayectorias y amplio conocimiento de la industria musical.

Al ser proclamado como ganador, el popular merenguero agradeció la confianza depositada por sus compañeros y reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo la institución junto a un gran equipo de trabajo.

COMITÉ DE VIGILANCIA

En este torneo electoral también fueron elegidos los integrantes del Comité de Vigilancia, órgano fundamental para garantizar la correcta supervisión institucional durante el período 2026-2028.

La Plancha 1, encabezada por Marcos Carreras, obtuvo la mayoría con un 46.018 % de los votos, mientras que la Plancha 2, liderada por Giordano Morel, alcanzó el 17.076 %.

agl/of-am