Eligen a Andrés Tejada como presidente de Acción Multiempresarial

SANTO DOMINGO.- La Sociedad Acción Multiempresarial (SAM) juramentó a Andrés Tejada como su nuevo presidente en un acto marcado por el compromiso institucional y la visión de futuro.

Tejada destacó la solidez de la institución y el esfuerzo de quienes le antecedieron en el cargo.

«Valoro el trabajo de estos 38 años de todos los hombres y mujeres que presidieron esta institución; somos el legado de su gran trabajo», afirmó Tejada ante una audiencia compuesta por líderes, comerciantes y personalidades del sector empresarial.

Tejada presentó una hoja de ruta enfocada en la modernización y el fortalecimiento gremial.

Dijo que se ha propuesto ampliar la matrícula de la institución, integrando activamente a empresarios jóvenes, asegurando así el dinamismo y la continuidad del liderazgo empresarial.

Prometió trabajar arduamente por la familia y la socialización entre los miembros, entendiendo que la unidad personal es la base del éxito profesional.

Reafirmó su compromiso de asumir la defensa firme del sector empresarial ante los retos económicos actuales, promoviendo políticas que favorezcan el crecimiento sostenible de sus asociados.

Agregó que hará fortalecer las sinergias comerciales para que la SAM siga siendo un motor de oportunidades y desarrollo para todos sus integrantes.

El evento concluyó con el compromiso de la nueva directiva de mantener la excelencia que ha caracterizado a la Sociedad Acción Multiempresarial durante casi cuatro décadas de servicio ininterrumpido al país.

