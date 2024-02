Elecciones municipales y el derecho al voto

El próximo 18 de febrero del presente año 2024 se celebrarán las elecciones municipales en todo el territorio nacional, donde los ciudadanos con derecho a voto elegirán los alcaldes de 58 municipios y 235 distritos municipales. Estas son unas elecciones muy importantes porque los votantes elegirán a las autoridades que administrarán los bienes y servicios y que impactará en la vida de cada ciudadano. Es hora de elegir el mejor, sobre todo gente más honesta y comprometida con el pueblo.

La República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria, democrática y representativa. Para el gobierno y la administración del Estado, el territorio de la República se divide políticamente en un Distrito Nacional y en 10 regiones; 31 provincias, 158 municipios y 235 distritos. La ciudad de Santo Domingo de Guzmán es el Distrito Nacional y capital de la República y asiento del gobierno nacional.

El gobierno municipal o ayuntamientos está compuesto por la Alcaldía y El Consejo de Regidores. Este consejo está compuesto por regidores; hay una vicealcaldesa y suplentes de regidores por cada regidor. Estos cargos son elegidos por cuatros años mediante el voto preferencial, sólo se puede ejercer el voto por un solo alcalde y un regidor. También debe hacerlo en la boleta de un solo partido. Si vota por dos alcaldes el voto es nulo, si vota por más de un regidor el voto es nulo. Los ayuntamientos se rigen por la ley 176-07.

Dentro de las competencias y atribuciones del ayuntamiento están: El ordenamiento del tránsito vehicular y personas en las vías urbanas y rurales. Normar y gestionar el espacio público, prevención y extinción de incendios y financiación de las estaciones de bomberos, ordenamiento del territorio, planeamiento urbano, gestión del suelo, ejecución y disciplina urbanística. Normar y gestionar el mantenimiento y uso de las áreas verdes, parques y jardines. Normar y gestión de la protección de la higiene y sanidad pública y garantizar el saneamiento ambiental; gestión de cementerios, recogida de basura, construcción de las aceras y contenes, equipamientos, mantenimiento de construcciones públicas, administración de mercados, ferias, cobrar los arbitrios; control juntas de vecinos y alcaldes pedáneos, conservación del patrimonio y cultural, entre otras muchas funciones.

La ley electoral establece que el voto de cada persona es secreto, directo e individual y que el ciudadano no tiene que decirle a nadie por quien ejerce su derecho al voto; que es un derecho constitucional especialmente para elegir lo mejor, mantener la democracia y evitar que las personas inescrupulosas le compren el voto porque el que vende su voto está vendiendo su propia conciencia y el futuro de sus hijos.

El 18 de febrero encontrarás personas que no saben cómo se ha criado su familia y va como una cotorra divulgando por quien usted debe votar, no le haga caso y siga el pálpito de su corazón y vote por el candidato de su preferencia, sin coacción de ningún forastero que muchas veces es la primera vez que usted lo ve. No caigas en la tentación de créeles a esos mensajeros de la mentira, que después que llegan al poder lo usan en contra tuya.

Se sabe que, en la democracia representativa, el pueblo delega el poder de administrar los bienes de la nación a través del voto universal para elegir sus autoridades, para que ellos desempeñen el poder delegado con la finalidad de que los bienes de la nación sean administrados de manera eficiente, económica y eficaz. El voto es, por un alcalde y un regidor, que definitivamente representa los intereses comunitarios. El voto se hace a través de un partido político, que son las vías democráticas para postularse para los cargos de alcaldes, regidores, diputados, senadores y presidente de la república. Los partidos mayoritarios que participarán en las elecciones son PRD, PLD, PRM y FP (Fuerza del Pueblo).

Muchas veces los candidatos tienen diferentes criterios de los partidos políticos que representan y hay que tener cuidado al ejercer su voto por candidatos que no representan los intereses de los partidos, porque una vez ganan se van como tránsfugas a otros partidos y traicionan el voto de los ciudadanos que votaron por ellos y las promesas de campañas que les hicieron, se quedan incumplidas.

Tenemos ejemplo de jóvenes candidatos a diputados y otros a alcaldes que fueron apoyados por el voto de los militantes de su partido político y después que ganaron no pasaron nunca por las comunidades que dieron el voto, y lo peor que ocurrió fue que también se fueron para otro partido y ahora andan buscando votos para la reelección para seguir engañando a la gente honesta del pueblo. !!Cuidado!! no te deje engañar nuevamente.

En las elecciones del 18 de febrero del 2024, está el futuro de tu comunidad, ella necesita mejores líderes que gestionen los recursos económicos, políticos y sociales, religiosos y medioambientales. Identifica tu candidato a alcalde o a regidor. Para elegir gente responsable en los cargos de alcaldes y regidores, vota, que es un derecho ciudadano.

