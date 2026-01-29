El Verbo en varias lenguas: El políglota de Nazaret

EL AUTOR es médico y abogado. Reside en Santo Domingo

En la quietud de mi hogar, me asaltó una interrogante que, tras su aparente sencillez, despliega un abanico de fascinantes implicaciones históricas: ¿En qué lenguas habló aquel que se llamó a sí mismo «la Palabra»?

La inquietud no es azarosa. Si rastreamos los pasos de Jesús, lo primero que encontramos es el exilio. Siendo apenas un infante, fue llevado a Egipto bajo el amparo de las sombras, huyendo de la paranoia de Herodes, quien, temeroso de un «Rey de los Judíos» anunciado por los Magos, pretendía ahogar la profecía en sangre.

Aquella estancia en las tierras del Nilo no fue un mero paréntesis geográfico; fue una inmersión vital. Es casi seguro que los oídos del niño Jesús se familiarizaron con el egipcio y, muy probablemente, con el griego, que por entonces era el aliento cultural que recorría los pasillos de Alejandría y sus alrededores.

El crisol de Galilea

Al regresar a Nazaret, el arameo —heredero del hebreo bíblico y lengua del hogar— se convirtió en su latido cotidiano. Sin embargo, la Galilea que lo vio crecer no era un rincón aislado del mundo, sino un vibrante nudo de caminos. En sus mercados y plazas se entrelazaban las lenguas como hilos de un tapiz: el arameo para el afecto y el rezo; el griego para el comercio y la filosofía; y el latín, que resonaba con el eco metálico de las legiones romanas.

Ya en su madurez, los Evangelios nos ofrecen una pista crucial: Jesús acudía a la sinagoga y leía las Escrituras. En aquella época, la Septuaginta (la versión griega del Antiguo Testamento) era la moneda corriente del espíritu. Este solo acto nos revela a un hombre capaz no solo de hablar, sino de desentrañar la complejidad del pensamiento sagrado en lengua helena ante una audiencia expectante.

El silencio del intérprete

El momento cumbre de esta tesis ocurre en el palacio de Poncio Pilato. Resulta revelador que, en el drama del juicio, las crónicas no mencionen intérpretes. El diálogo entre el reo de Galilea y el prefecto de Roma fluye de manera directa. Pilato, un aristócrata imperial, difícilmente habría condescendido a usar el arameo. Lo más probable es que ambos se encontraran en el terreno común del griego o, quizás, en un latín lo suficientemente sólido para decidir un destino.

Incluso el Gólgota es un testimonio lingüístico. El Titulus Crucis —»Jesús Nazareno, Rey de los Judíos»— fue redactado en una tríada significativa: hebreo, griego y latín. Es el epitafio de un hombre que vivió y murió en la intersección de tres mundos. Y aunque sus últimas palabras, ese grito desgarrador dirigido al Padre, brotaron en arameo (la lengua en la que el corazón siempre llama a casa), su vida entera fue un ejercicio de traducción universal.

Reflexión: el puente de las palabras

A nuestro entender queda claro que Jesucristo dominó el griego, indispensable para la vida religiosa y cultural de su tiempo; tuvo contacto temprano con el idioma egipcio durante su infancia en la tierra del Nilo; y, en el ámbito oficial, es verosímil que comprendiera y utilizara el latín. Así, la figura de Cristo se nos revela no solo como maestro espiritual, sino también como hombre capaz de transitar entre lenguas y culturas, reflejo de la universalidad de su mensaje.

Podemos concluir, sin temor a la hipérbole, que Jesucristo fue un políglota por necesidad y por propósito. Fue un hombre de fronteras que supo transitar entre el dialecto del humilde pescador y la retórica del administrador romano.

Esta diversidad lingüística no es un detalle menor; es el reflejo de la universalidad de su mensaje. Si el Verbo se hizo carne, lo hizo con la capacidad de hablarle a cada hombre en su propio idioma, rompiendo las barreras de Babel para recordarnos que, más allá de la gramática que utilicemos, la verdad siempre encuentra una lengua en la cual ser pronunciada.

JPM

