El turismo dominicano supera los 8 millones de visitantes

David Collado

SANTO DOMINGO. – República Dominicana mantiene un crecimiento sostenido en el sector turístico reflejado en la llegada entre enero y agosto de 2025 de 8,005,257 visitantes, un aumento de 49 % respecto a 2019.

Esta cifra récord representa un 13 % más en comparación con 2023 y 2.8 % frente al año pasado, informó el ministro de Turismo, David Collado.

De ese total, 6,085,053 llegaron por vía aérea, con un incremento de 2 % respecto a 2024.

Mientras, 1,920,204 arribaron por cruceros, lo que significa un alza de 166 % frente a 2019, 25 % respecto a 2023 y 5 % más que en 2024.

MÁS DE 800,000 VISITANTES EN AGOSTO

Solo en agosto, el país recibió 897,413 viajeros, de los cuales 707,175 fueron por vía aérea (81 % extranjeros y 19 % dominicanos) y 190,238 en cruceros.

Los principales países emisores fueron Estados Unidos (46 %), Canadá (15 %), Argentina (6 %), Colombia (5 %) y Puerto Rico (3 %).

En cuanto a los aeropuertos, Punta Cana concentró 58 % de las llegadas, seguida de Las Américas (24 %), Cibao (13 %) y Puerto Plata (3 %).

ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA

Collado destacó que el crecimiento turístico es resultado de la gran alianza público-privada, y aseguró que gracias a esa relación continuará su diversificación.

Previo a la información sobre el comportamiento del sector en los primeros ocho meses de este año, realizó un recuento de su gestión al frente del ministerio.

Subrayó que este éxito responde al trabajo transparente y continuo, con un formidable equipo.

