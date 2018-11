El Torito recorre distintos escenarios de los EEUU

NUEVA YORK.- Desde el pasado 9 de febrero de este año Héctor Acosta (El Torito), se mantuvo recorriendo los principales escenario de los Estados Unidos, como todo un embajador musical, representando con orgullo a nuestro merengue, a nuestra bachata y a nuestro país.

En cada presentación mostró su alto poder de convocatoria, abarrotando escenarios con público de diferentes etnias, conciertos en lugares donde creó récords de asistencia y récords que sólo él ha podido superar, como en el caso del “Yate Infinity en NY” y “Mangos de Orlando”.

Año por año, son más las ciudades e importantes escenario que incrementan su ya extensa agenda de presentaciones y su recién culminado “USATour2018”, no fue la exención, pues sirvió para que “El Torito” reafirmará su presencia en plazas que hacía años no visitaba como fue el caso de “Washington Heights”, donde tenía más de 5 años que no se presentaba en club nocturno.

Dentro de los logros alcanzados se encuentra el haber visitado escenarios en los que por primera vez plasmó su sello inconfundible de calidad como fue el caso del “American Serb Hall de Milwaukee”, ciudad donde además tuvo el honor de lanzar la primera bola, el “Blaze de Detroit”, fue distinguido como “Rey del Carnaval Latino en New Orleans”, entre otros.

Por la cantidad e importancia de sus presentaciones, en el 2018 reafirmó ser el artista dominicano radicado en el país que más trabaja e importantiza las plazas de ‘USA’, creó una plaza nueva convirtiéndose en el primer artista dominicano en llevar su música al prestigioso “Joe’s Live Rosemont”, de Chicago, un logro más en beneficio nuestro país, nuestra música y nuestros artistas.

Héctor Acosta, ya se encuentra en República Dominicana donde inició el cumplimiento de su agenda local para lo que le resta al año y principio del próximo lo que incluye la 2da versión de su multitudinario concertó “Que Baile mi Gente”, a celebrarse el domingo 9 de diciembre en su pueblo natal Bonao.

of-am