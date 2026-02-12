“El Torito” hará concierto en Higüey el Día de San Valentín

El Torito

HIGÜEY, La Altagracia. – El reconocido artista dominicano Héctor Acosta “El Torito” llegará este sábado 14 de febrero al Habana Convention Center, con un concierto especial dedicado al Día del Amor y la Amistad.

La presentación promete una velada cargada de romanticismo, éxitos inolvidables y emociones para todos los enamorados.

El evento, producido por Ángel Productions, contará además con la participación especial del grupo Los Kompa, quienes se suman a esta celebración para poner a vibrar al público con su energía y estilo musical.

La conducción de esta noche tan especial estará a cargo de dos destacadas figuras de la comunicación dominicana: Alex Macías y Jenny Blanco.

Ellos serán los presentadores oficiales del concierto, aportando carisma, elegancia y dinamismo a un espectáculo diseñado para celebrar el amor en todas sus expresiones.

Bajo el lema “Si no la sacas a bailar, otro lo hará”, el concierto de ¨El Torito¨ se perfila como una de las principales opciones de entretenimiento para este San Valentín en la región Este del país.

Las boletas e informaciones están disponibles a través del teléfono 809-813-5208, para reservas en Higüey.

