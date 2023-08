El Torito espera seguir conciliando la música y su escaño de senador

NUEVA YORK.- Durante tres años, el popular cantante dominicano Héctor Acosta «El Torito» ha combinado su exitosa carrera en los escenarios con su compromiso como senador estatal en su país, lo que espera seguir haciendo porque buscará la reelección dentro de un año.

Acosta, que está en medio de una gira por Estados Unidos, es el primer artista electo al Senado de República Dominicana, -los cantantes Johnny Ventura y Sergio Vargas fueron diputados- cargo que buscó -dice- porque la provincia donde nació y creció se había quedado rezagada.

«Mi provincia merecía un cambio, no veía los avances, no teníamos las instituciones que debería tener una provincia», comenta a EFE el intérprete de exitosas bachatas como «Mi niña», «Me duele la cabeza», «Mi gran amor», entre muchas otras, al recordar por qué incursionó en la política.

Acosta, que hizo campaña por el Partido Revolucionario Moderno en medio de la crisis de salud causada por la covid, celebra el próximo miércoles su tercer año como senador de la provincia Monseñor Nouel, a la que espera seguir representando.

Para Acosta, se trata de evitar que su provincia “vuelva al retroceso después de lo que hemos avanzado y las demás propuestas (que significan) volver atrás».

Asegura que pese a sus tres años en el Senado, la política no le ha enamorado y que la música sigue siendo prioritaria.

«Hay cosas de la política que no me gustan. No soy político, soy un comunitario, me gusta servir a la gente, al más necesitado. No estudié Ciencias Políticas pero sí estudié en la calle el saber la necesidad que tiene un pueblo y cómo puedes ayudarlo sin tener que ser corrupto ni robar el dinero del pueblo», señala.

De la política dice que ha aprendido que los seguidores de los artistas «son más sinceros, más fieles, más reales. La política se presta para muchas cosas y los seguidores se pueden ir de tu lado. En la música no. Los fanáticos del Torito tienen 32 años siguiéndolo, venga quien venga».

wj/am