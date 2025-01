El Tendencialismo en el PRM de Nueva York (OPINION)

EL AUTOR es asesor financiero. Reside en los Estados Unidos.

POR VICTOR HUGO SENISE

En un entorno político cada vez más complejo, el tendencialismo se ha convertido en un fenómeno relevante dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Nueva York. Como político y miembro activo de esta comunidad, quiero compartir algunas reflexiones sobre las graves consecuencias que este fenómeno puede tener para nuestra organización y nuestra base de apoyo.

El tendencialismo, que se manifiesta en la formación de facciones dentro del partido, puede llevar a una profunda división interna. He sido testigo, a lo largo de los años, de cómo estas divisiones han debilitado la cohesión del PRM. Cada miembro, en lugar de unirse tras un objetivo común, se siente tentado a seguir líneas partidarias que a menudo están en conflicto, lo que genera desconfianza y rivalidades. Esta situación no solo afecta nuestra capacidad de trabajar en equipo, sino que también nos aleja de la misión que tenemos como representantes de la comunidad dominicana.

Una consecuencia inmediata del tendencialismo es la desigualdad de representación. Cuando ciertos grupos dentro del PRM, que son impulsados por tendencias particulares, asumen posiciones de poder, a menudo se ignoran las preocupaciones de otros sectores. Como Víctor Hugo Senise, reconozco la importancia de escuchar a todos los miembros y reflejar sus necesidades en nuestras políticas y acciones. La falta de inclusión puede llevar a un aumento del descontento entre los afiliados, lo que podría resultar en una desconexión significativa con la base de apoyo del partido.

Además, el tendencialismo puede desviar nuestra atención de los problemas más apremiantes que enfrenta nuestra comunidad. Como se menciona frecuentemente en los espacios de discusión del PRM, es esencial mantener nuestro enfoque en la justicia social, la igualdad de oportunidades y el desarrollo económico. Cuando las luchas internas asumen un papel central, se corre el riesgo de dejar de lado estas cuestiones fundamentales. Es vital que, como partidos políticos, nuestra prioridad sea servir a la comunidad y no las agendas individuales.

La apatía política es otra consecuencia que no podemos pasar por alto. Cuando los miembros sienten que sus voces no son escuchadas o que el partido no refleja sus intereses, es probable que se alejen de la participación. En el partido he trabajado arduamente para involucrar a todos los sectores de la base, pero es evidente que debemos hacer más para fomentar un ambiente donde todos se sientan valorados y representados.

Finalmente, el impacto electoral es un aspecto crucial a considerar. La falta de unidad y dirección clara puede llevar a un rendimiento electoral deficiente en momentos decisivos. He sido parte de campañas donde, a pesar de tener el mejor mensaje, la división interna ha impactado negativamente en los resultados. Si queremos lograr un futuro sólido para el PRM en Nueva York, necesitamos trabajar unidos, dejando de lado las diferencias y enfocándonos en lo que nos une.

En conclusión, hago un llamado a todos los miembros del PRM en Nueva York para reflexionar sobre la importancia de la unidad y de la colaboración. Es fundamental que superemos el tendencialismo y construyamos un partido inclusivo que represente a todos y que esté comprometido con las necesidades de nuestra comunidad. Solo así podremos avanzar y alcanzar nuestras metas.

