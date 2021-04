El silencio se hizo presente

¡Quien se iba a imaginar (por lo menos los que nacimos en el «1971») que unas décadas después…dejaríamos de mirarnos a los ojos y nos volveríamos mudos!

Lo empecé a notar con mis hijas, ellas, que siempre me hablaban, poco a poco fueron bajando la mirada y en una transición imperceptible, su voz, se fue apagando…

Textear, (enviar mensajes tipo telegrama) se puso tan de moda, y eso, que es mucho más complicado que hablar, que de repente, el mundo se volvió transparente.

Quien iba a decir que desde el 1844, cuando Samuel Morse inventa el telégrafo y es enviado el primer texto que decía “Que nos ha deparado Dios”, serian estas unas palabras premonitorias que en diciembre del 1992 dan inicio a la debacle del silencio cuando el Ingles Neil Papworth “sin sospecharlo” desató, enviando el primer texto oficial a un amigo…esta vez con motivo navideño.

¡De repente nos desaparecimos así estuviésemos sentados frente a frente! La impersonalidad se hizo más llamativa y ahora se nos hizo más fácil …mandar pa’ la M a cualquiera.

Mis hijas se ocultaron en sus habitaciones y a través de “mensajitos” me mandaban las buenas noches… hasta los besitos que yo tanto disfrutaba me llegaban en coloridos corazoncitos rojos.

Ya hasta los ancianos octogenarios y los casi ancianos nacidos en el «62»… Son todos expertos en el uso de los textos. Y esto paradójicamente ha sido “beneficioso” para ellos, pues el último viejito que enterré, cuando se encontraba en su lecho de muerte en el hospital con la boca abierta y los ojos desorbitados como si se estuviese comunicando con el más allá …le puse el celular en su mano para que me «tex tiara» lo que estaba viendo, y en vez de develarme el misterio de la muerte me escribió…quítame la bacinilla de la espalda ¡¡¡coño!!!

¡El penúltimo pudo testear (que no textear) a través del celular. Y me dejó en su testamento a sus tres gatos! Es por eso que ahora reviso con cuidado los futuros textos testamentarios para borrarlos antes de que llegue la enfermera por si los beneficios no son más tangibles en moneda…

A la una de la madrugada, dos y hasta tres, ¡recibo mensajes de texto de amigos madrugadores o ya retirados que no tienen nada absolutamente que hacer. Se la pasan recorriendo el mundo, descubriendo lugares, videos de los últimos chismes políticos, sociales o de lo que sea.

La comunicación se parece tanto al tratado de “logopedia y fonética” creado por Juan De Pablo Bonet en el 1620 y que dio inicio al “lenguaje signado” para sordomudos. Solo que, sin vernos, nos sentimos, como seres transparentes.

Ya no existen los murmullos para que nadie nos escuche al hablar. El silencio se hizo presente y andamos volando por todas partes, constantemente, desesperadamente y abiertamente…

Sí, porque jurar que “nadie” nos está espiando es también otra ilusión añadida a ese mundo transparente que quizás es más visual de lo que pensamos.

El otro día me enviaron una revista de La India en donde soy toda una estrella porno… y eso? ¡¡Pues, imagínense ustedes!! Pero no se me hagan los locos pues somos muchos los famosos sin saberlo, gracias a …»ese mundo transparente”.

¡De todas maneras, tranquilos! Lo que no se sabe es como si no existiera o como dicen “ojos que no ven corazón que no siente”. Lo que más me gustó fue el nombre que me pusieron …” El Maharaj” lo cual, averigüe, significa “el monarca o el de mayor»…

Así es mis queridos amigos. Estamos viviendo muchas vidas a la vez a través de esas imágenes y textos que en la “más discreta” intimidad, solemos enviar para besar y acariciarnos.

Fantasear por universos desconocidos y hasta transformarnos en lo que no somos y quisiéramos ser, es un mundo creado en nuestras mentes y sueños. ¡Si! Un mundo transparente sin lugar a dudas…o no? ¡Salud! mínimo caminero

massmaximo@hotmail.com



JPM