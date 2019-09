El secreto del voto

La Junta Central Electoral (JCE) ha hecho una valiosa aclaración y dado garantías en torno a la imposibilidad de que alguien pueda descubrir, mediante cualquier mecanismo externo, la dirección y orientación del voto en las primarias simultáneas del próximo día seis. Esta aclaración es muy oportuna pues tienden a llevar tranquilidad a miles de empleados públicos que han estado sometidos a múltiples presiones, primero para que asistan a las actividades del invento de última hora en el Partido de la Liberación Dominicana, y luego las amenazas de que si votan por el expresidente Leonel Fernández en las primarias del PLD serían cancelados. Se les ha venido diciendo que mediante un programa informático la campaña del aspirante del danilismo está en condiciones de saber si votaron por el precandidato puntero, lo que es lógico suponer que inquiete a los servidores de instituciones del Gobierno. Es obvio que esa manipulación tiene su origen en la falta de conocimiento que tiene la mayoría del pueblo dominicano respecto de cómo funcionan las soluciones informáticas y que hay cosas que sencillamente no son viables. Los técnicos de la JCE han explicado que el rastreo del voto resulta imposible, en razón de que si bien el sufragio es automatizado, en ningún momento el sistema estará en línea durante el acto electoral, única forma de que un pirata cibernético pudiera, eventualmente, tener acceso subrepticio al mismo. ¿Cómo operará el sistema el seis de octubre? Conforme las explicaciones técnicas, en casa colegio electoral funcionará un módem móvil que se activará sólo para la apertura del programa de voto automatizado y se desactivará de inmediato. Dicha herramienta volverá a ser activada al final del proceso comicial para fines de transmisión de resultados, o sea, cuando ya cada elector ha ejercicio su derecho al voto. Es decir, que la supuesta detección del voto no es más que un mecanismo de presión puesto en marcha con el propósito inútil de hacer que los empleados públicos se abstengan de votar por Leonel, olvidando que miles de ellos están en sus funciones precisamente designados en las administraciones del ex jefe del Estado. Las bolas puestas a rodar en ese sentido, con las cuales, además de tratar de intimidar a los empleados públicos, evidencian la desesperación en que se encuentra el sector que postula al invento de última hora, debido a la contundencia de las manifestaciones que en todo el territorio nacional ha encabezado el precandidato puntero. Y es entendible. Leonel Fernández ha venido concitando el apoyo mayoritario y determinante de la fuerza del pueblo, un hecho que es confirmado por las encuestas que durante muchos años se han ganado el prestigio en base a un trabajo serio. Nelsonencar10@gmail.com