El reto de la educación

EL AUTOR es abogado. Reside en Puerto Plata.

Si el actual ministro de Educación no aprovecha la oportunidad que Dios le permitió que el Estado lo colocara al frente del MINERD y no se enfrenta al principal obstáculo que tiene el sistema educativo en materia de calidad, pasará como otro más! Lo que no sirve se extirpa del sistema, sino, ningún esfuerzo valdrá.

Desde que las condiciones laborales mejoraron en el año de 1996 para los docentes, el sistema atrajo a miles de analfabetos funcionales que vieron en la docencia el medio más expedito e idóneo para obtener lo que difícilmente obtendrían en otro oficio. Cualquier analfabeto funcional con un título en educación se enganchó a maestro!

Hoy, como en la Policía Nacional, a una importante cantidad de analfabetos funcionales les han confiado la noble y difícil tarea de educar, cuando son muchos de ellos los que aún necesitan educarse. Gente que es un producto defectuoso del mismo sistema que no sirve, y que éste último absurdamente terminó reclutando.

En cualquier institución o empresa privada,hay un proceso de vinculación de gente como empleados, pero es el tiempo quien finalmente permite sugerir si la vinculación fue correcta o si hay que proceder a rectificar. En el MINERD no sucede eso. La política y/o el gremio suelen impedirlo.

La calidad educativa es uno de los retos más complejos que tiene cualquier Estado-Nación (es la piedra angular de su desarrollo). Tratarlo con la ligereza que lo han hecho aquí por décadas, es el resultado de la sociedad que hoy tenemos. Él debe atreverse, y extirpar del sistema todo lo que no sirve.

