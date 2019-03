El Proyecto Temo 2020, crece y se fortalece

Si me hubieran preguntado hace dos años, acerca de las aspiraciones políticas del Ingeniero Temístocles Montás, y sus posibilidades de convertirse en el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), inmediatamente y sin reparos, habría respondido que no contaba con ninguna posibilidad de materializar sus aspiraciones, porque en ese entonces no existían las condiciones, ni políticas ni sociales, para favorecer el surgimiento de una fuerza emergente en el PLD.

Asimismo, porque sus propósitos quedaron parcialmente tronchados cuando en el año 2015, el Comité Político del PLD, votó mayoritariamente a favor de impulsar una modificación constitucional en el Congreso de la República, que permitió la repostulación del presidente Danilo Medina, mediante una decisión que puso en riesgo el futuro político de Montás.

En ese momento no había forma posible de gestar un proyecto político verdaderamente determinante capaz de crecer y fortalecerse al margen de las estructuras tradicionales que durante más de dos décadas han influido de forma preponderante sobre los procesos internos de la organización.

Sin embargo, a pesar de las adversidades que marcaron sus aspiraciones, tiempo después, Temo, reinició sus recorridos por todo el país, visitando a los dirigentes del partido para solicitarles su respaldo a la decisión de competir nuevamente por la candidatura a la presidencia de la república en el PLD.

Actualmente, contrario a todos los vaticinios y luego de un interminable proceso de recorridos, dictando conferencias acerca de los desafíos del país, el proyecto político Temo 2020, ha logrado concitar la atención de importantes segmentos de la sociedad y el respaldo de la dirigencia media del partido, convirtiendo la candidatura de Temístocles Montás, en una sólida opción electoral, capaz de competir en el terreno que demanden las circunstancias.

Al observar esa dinámica, la opinión pública ha comenzado a resaltar su trabajo y poco a poco va colocándolo a la cabeza de las incidencias políticas que envuelven al fragor de la precampaña, metiéndolo a la competencia por el liderazgo de los espacios que se disputan importantes proyectos presidenciales del PLD.

Dos ejemplos:

A principios de este año, la prensa nacional se hizo eco de una noticia en las redes sociales que rezaba lo siguiente: “Temo y Leonel, miden fuerzas en Barahona”; esto ocurrió el 03 de febrero, cuando ambos precandidatos coincidieron en actividades de sus proyectos políticos realizadas simultáneamente el mismo día, a la misma hora y con escasos metros de distancia una de la otra, en donde según los barahoneros, no fue posible medir a ciencia cierta cuál de los dos precandidatos llevó más gente.

Anteriormente, el 14 octubre del pasado año, Temístocles Montás, puso a prueba su liderazgo cuando convocó a sus partidarios al Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, y oficializó sus aspiraciones presidenciales en el mismo escenario que meses antes había utilizado Leonel Fernández, para hacer su lanzamiento; también, en ese momento, la opinión pública se centró en un debate sobre cuál de las actividades había congregado a más seguidores.

En definitiva, el arduo trabajo desarrollado por el proyecto político Temo 2020, sumado a la consistencia y determinación del Ingeniero Temístocles Montás, está marcando una tendencia favorable hacia la polarización en el PLD, cuyo resultado habrá de medirse en unas primarias abiertas para elegir al candidato presidencial del año 2020.

