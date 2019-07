“El prejuicio contra los peledeistas”

Es normal que los opositores a los gobiernos peledeistas, encabezados, a pesar de que en el próximo año llegarán a los veinte años, por solamente dos hombres, Leonel Fernández y Danilo Medina, enfrenten a todos los miembros, militantes y simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con prejuicios que los ligan a actos de corrupción colectivo; acción psicológica que busca desmoralizar a sus miembros y simpatizantes.

Pero; ¿qué es el prejuicio? El prejuicio es una opinión, por lo general de índole negativa, que nos hemos formado sobre algo o alguien de manera anticipada y sin el debido conocimiento. El prejuicios la acción y efecto de “prejuzgar”. Es muy común que se prejuicie a quien se rechaza voluntariamente, aunque se desconozca su accionar.

Vamos a definir, acción poco común entre los comunicadores, lo que es gramaticalmente el ¨prejuicio¨. Palabra compuesta del prefijo ¨pre¨, que significa ¨previo¨, lo que es una ¨decisión¨ prematura, y de la palabra ¨juicio¨ que significa la acción de la valoración de la conclusión de lo correcto. Parece que a todos los peledeistas los prejuician de forma prematura sin la toma en consideración de una valoración correcta.

Prejuiciar es uno de los mayores defectos del ser humano. Se lo digo por experiencia propia en el análisis de la conducta humana, ya que hemos conocido prejuicios manifestados por miles de ciudadanos contra otros ciudadanos, solamente por la diferencia de razas, preferencias religiosas y origen étnicos y geográficos.

Tengo cientos de amigos que me admiran y respetan a pesar de mi afiliación y simpatía política, porque no me prejuician, sino que me valoran por lo que han podido captar de mi trayectoria y conducta. Así como yo hay cientos de miles de peledeistas que rechazamos la corrupción y la impunidad. No nos prejuicien, y hagamos común la lucha contra la corrupción.

El prejuicio, científicamente crea temor. No se puede culpar del delito de algunos a toda la comunidad, porque si un buen número de los dominicanos que han ocupado cargos públicos han sido corruptos, sin importar su afiliación política, no es correcto decir que todos los políticos dominicanos somos corruptos. Eliminemos el prejuicio. No todos los peledeistas somos corruptos. Todo lo contrario. Los boschistas queremos a los corruptos del PLD en Najayo.

