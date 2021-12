El PRD renace con suma de voluntades y liderazgo (OPINION)

EL AUTOR es periodista. Reside en Santiago de los Caballeros.

Si yo fuera miembro de la cúpula del PRD estaría celebrando triunfos, estaría envolviendo en papel de regalos la ida de los últimos remanentes de las ingratitudes que se van del partido al gobierno, y de lo que aun acosan, difaman, recurren a la vileza contra Miguel Vargas y contra los que hoy asumen la defensa del partido blanco, el partido de Peña Gómez, del pueblo dominicano.

Se van donde encuentran lo que el PRD no le puede dar, canonjías, sueldos y privilegios, ser empleados públicos.

El PRD de hoy es la suma de voluntades, de buenas voluntades con liderazgo, compromiso, arraigo y trabajo en equipo.

Apegado a sus estatutos, a la ley de partidos, dando cumplimiento a la agenda el PRD avanza, adecua sus direcciones a nivel nacional, elige de forma democráticas entre los dirigentes de cada demarcación a los que se han ido, han fallecido, han renunciado, acoge a dirigentes meritorios y de trayectoria.

Y es que los partidos políticos también tienen que nacer de nuevo si quieren recuperar la credibilidad de la población.

Nacer de nuevo anclados en el corazón del pueblo, en los principios peñagomistas, los principios originarios del PRD, hacer suyos los dolores de la población en pobreza, apegado al sufrimiento de la gente y a sus luchas por la vida digna y el cambio verdadero.

Y buscar el imprescindible apoyo internacional de los países y lideres del Caribe, de Europa y las dos Américas.

Deben saber, los dos o tres adversarios internos, que andan contentos y divulgando la encuesta interesada y pagada, donde colocan al PRD en baja simpatías que todo lo que no sea unidad, trabajo institucional, reorganización partidaria es sentido por la gente como abandono y traición.

¿Tienen miedo? Es que el PRD ha renacido asumiendo nueva vez los reclamos y luchas del pueblo, haciendo una oposición constructiva.

A los perredeistas que no se dejen distraer, aquí y en diferentes países las encuestas interesadas, manipuladas sólo le sirve a políticos y partidos, las cuales la pagan NO como instrumento de estudio y posicionamiento, NO, solo para darla a conocer a la opinión pública y manipular sus resultados alterados.

Eso sucede en todo el mundo, han sido y siguen siendo altamente cuestionadas; los motivos son falsificación, distorsión e invención de resultados, muchas veces probados.

A ello hay que agregar la polémica con relación a su supuesta influencia de encuetas como elemento de deformación contra partidos y líderes y de resultados de elecciones.

Las encuestas con bases metodológicas serían casi nunca se dan a conocer. Los partidos, líderes y gobiernos en su gran mayoría, tienen sus encuestadores y “firmas” de sondeos.

No se cansan de perseguir, disminuir e intentar destruir al PRD y Miguel Vargas

Es que quieren un PRD en sumisión y la resignación de una población en pobreza.

Quieren poner al PRD, obligar a cada perredeistas a sobrevivir fingiendo y agachando la cabeza.

¡No lo lograran!

¡Los perredeistas no van a esconder la cabeza!

Los dos o tres que quedan conspirando que hagan sus maletas y huyan, porque ya se le cabo lo de ser “vaca sagrada” y coger al PRD y a Miguel Vargas de tonto útil.

El PRD ha renacido de nuevo con políticos militantes, dirigentes unidos y madurados, actualizados, fieles, leales y digno.

jpm-am