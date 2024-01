El poder transformador del running en familia

La autora es educadora. Reside en Santiago Rodríguez.

POR YASIRI CEBALLO

La vida nos ofrece innumerables oportunidades para experimentar la libertad, la serenidad y la alegría, y una de las formas más simples y accesibles de hacerlo es a través del ejercicio, en particular, el running. Hoy, quiero compartir con todos ustedes la maravillosa sensación de correr y cómo puede convertirse en una fuente de paz y unión para toda la familia.

Mientras corría en el estadio de béisbol Armando Sosa Leyba en Santiago Rodríguez, sentí la liberación de mi cuerpo y mente. El running me brinda un momento de tranquilidad en medio de la agitación cotidiana. Cuando me detuve a observar a mi hija completar su rutina, comprendí que el running no es solo una actividad física, es una vía de escape hacia la paz en medio del bullicio. Es una oportunidad para conectarnos con uno mismo y con quienes nos rodean.

En el estadio de béisbol, reflexioné sobre la importancia de sentirnos seguros y en libertad mientras hacemos ejercicio. En este lugar, todos nos conocemos, y no hay espacio para la violencia ni el miedo. Es un espacio donde podemos fortalecer nuestros cuerpos y nuestros lazos de amistad.

En el grupo de los TrotadoreSR, he aprendido a descubrir la fortaleza de mis piernas, mis pulmones y todos mis órganos. Cada día es una experiencia nueva, y cada miembro del grupo se convierte en una fuente de motivación para seguir adelante. Aquí, encontramos una segunda familia que nos apoya en cada paso que damos.

Los invito a unirse a nosotros en los TrotadoreSR – escuela de running. Aquí, no solo ganarán experiencia en cada rutina, sino que también encontrarán una nueva familia que los acompañará en esta emocionante travesía. El running no solo es una actividad física, es una forma de vida que nos brinda salud, unión y felicidad.

Así que, pongámonos en movimiento y descubramos juntos la belleza de correr hacia la paz y la alegría.

jpm-am