El PLD dice la canasta básica se ha vuelto inalcanzable R.Dominicana

Charlie Mariotti.

SANTIAGO.- El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), opinó que la canasta básica se ha vuelto prácticamente inalcanzable, lo que mantiene a la población en un estado de desesperación.

Charles Mariotti criticó que las autoridades atribuyan “todo” a la guerra entre Rusia y Ucrania y a la post pandemia.

Entrevistado en el programa El Cafecito que se transmite por Teleuniverso en Santiago, donde agotó una agenda de la Secretaria General Itinerante, dijo que otro argumento del gobierno es la supuesta lucha contra la corrupción.

“El Gobierno juega al circo, pero no hay pan. Los romanos no se perdieron el circo y el pan, pan y circo. La revolución francesa arrancó con la toma de la Bastilla, pero por qué, porque no había pan”, comentó.

Manifestó que a la alta canasta alimenticia se suma el incremento alarmante de la inseguridad, inflación, falta de empleo y falta de oportunidades. “La educación y la salud están en el piso, deterioro en todos los servicios como el 911”.

Asimismo, citó el aumento de la tarifa eléctrica que se viene aplicando desde noviembre del 2021, pasando por alto el aumento de las pérdidas.

Mariotti señaló que la mayoría de los países de América Latina tienen los mismos problemas post pandémicos y de guerra y la inflación no tiene los niveles que ha alcanzado la República Dominicana.

Puso como ejemplo el caso de Bolivia que para paliar la crisis creó un programa de subsidio focalizado para beneficiar al productor criollo, contrario a lo sucedido en República Dominicana.

IMPUTADOS POR CORRUPCION

Con relación a los imputados por supuesta corrupción, expresó que la responsabilidad es personal y que el PLD ha reiterado el respeto al debido proceso de ley.

“Este gobierno a través de la llamada justicia independiente tiene gente presa con 19 y 20 meses y no le han podido probar nada. El circo se les está acabando y las encuestas dicen claramente lo que está pasando”, señaló.

an/am