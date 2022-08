El perfecto idiota latinoamericano

Aunque no es un asunto que solo nos atañe a nosotros, por ser lo que soy y vivir “donde vivo” voy a enfocarme en nosotros, los de la América morena.

Vivimos asustados cada vez que se menciona “la izquierda” vemos “esa denominación” como si viéramos llegar al diablo. Pero ya se ha ¡harto demostrado! Que un gobierno de izquierda no es “precisamente” una dictadura.

Dictadura, para quienes no lo saben… es la forma autoritaria e impuesta que ejerce un individuo apoyado por una enorme cantidad de zánganos o lambones. Esta “modalidad” ha sido practicada, en muchísimas más ocasiones por la derecha que por la izquierda.

¿Cuáles son las características de una dictadura de izquierda y una de derecha?

No podríamos hacer una comparación veraz, ya que solo hemos tenido una dictadura de izquierda, la de Cuba. Venezuela y Nicaragua “se han manejado de otra forma” Por ejemplo, en cuba la libre expresión es casi un boleto a la cárcel. Los medios informativos están férreamente controlados por el estado y no existen grupos organizados, partidos políticos, etc. Que tengan “la posibilidad” de tomar el poder del estado.

Algo parecido está sucediendo en Nicaragua, pero existe “todavía” la libre empresa, libertad de movimiento y todo lo que se pueda ver del mundo moderno… Sin que nos pasemos de la raya… Venezuela “todavía” está “más relajada” que los dos anteriores, pues permite “todo” lo que vemos de una democracia, solo que “el presidente” al igual que los dos países anteriores…se perpetúa.

En una dictadura de derecha, no existe la libertad de prensa, los partidos políticos de oposición son solo “una fachada” porque aún gozando de la mayoría del pueblo… Nunca ganan. Cualquier intento de rebelión se paga con la muerte o la cárcel. Las diferencias no son muy distintas que digamos.

Digamos que en las dictaduras de izquierda los beneficios económicos se reparten entre los lambones y el dictador y en menor porcentaje… El pueblo. En las de derecha, el dictador y sus acólitos (la oligarquía) algo para el pueblo y la mayor parte para los gringos…

Para tener una idea clara de todo esto y para concluir con las dictaduras, solo me queda recordarles, a mis queridos idiotas latinoamericanos, que los Estados Unidos han propiciado todas las dictaduras de derecha en 20 de las 21 naciones latinoamericanas para robarnos «hasta la madre de los tomates». Solo Costa Rica “se ha librado” de estos atropellos…

Cabria preguntar ¿han sido beneficiosas esas dictaduras?

La oligarquía, o sea, los de una clase social privilegiada, siempre han cuidado más sus intereses que a su pueblo. Aplican aquella acuñada frase atribuida a los capitalistas del norte “no tenemos amigos, solo intereses”. Son las nuevas formas de “disfrazar” aquellas dictaduras asesinas y despiadadas que acabaron con la vida de cientos de miles de seres humanos… Que no eran idiotas!, ¡coño! ¡Estoy en peligro!…

En el mundo democrático latinoamericano, ni la derecha ni la izquierda han podido resolver todos los problemas que tenemos, pero tengo que destacar que, ambos, se han turnado y ninguno a devenido en dictaduras… Con las excepciones de arriba.

Bajo ese mismo razonamiento anterior es justo que, de una vez y por todas, dejemos la histérica y absurda idea que la izquierda es sinónimo de pobreza y dictadura. Digamos que los gringos prefieren “negociar” con los oligarcas porque estos suelen vender lo que no es de ellos a mejor precio y a beneficio de sus bolsillos. La izquierda “suele defender más” lo que es nuestro, aunque muchos terminan hechizados ante los encantos de las rubias… como yo…

La idea de todo esto, es que salgamos adelante en un negocio que nos beneficie a todos y no a unos pendejos de izquierda o derecha. Tenemos los recursos, solo nos falta la disposición, la buena fe y dejar de ser idiotas de una vez y por todas. ¡Salud! Mínimo caminero

