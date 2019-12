El Penco: publicidad gratuita por sus propios oponentes

A mediado de este año (junio-julio), ese hombre a penas era conocido por los sectores de clase media y alta. Primero por ser dueño de Helidosa, segundo por ser el Ministro de Obras Públicas, tercero por la enorme publicidad que ese Ministerio ha estado pagando en publicidad en radio y TV, el servicio vial que ofrece ese mismo Ministerio, y, naturalmente, entre las personas que han participado en la famosa visita sorpresa que cada semana realiza el Sr. Danilo Medina, a la cual casi siempre éste lo ha acompañado.

Sin embargo, la oposición se ha dedicado a atacar sus incongruencias (que no están en dudas), su falta de coherencia en su expresión, lo cual, aunque negativo para la imagen del Penco, termina beneficiándolo inevitablemente, pues su denostación pública y constante, hace que su nombre se propague hasta los sectores más recónditos de la sociedad dominicana. Una especie de publicidad gratuita, irónicamente llevada a cabo por sus propios oponentes.

Esos cuestionamientos y críticas que se llevan a cabo contra El Penco, lo único que han hecho es beneficiarlo, pues han aumentado su popularidad exponencialmente (así sea con una connotación o propósito negativo), al punto que han puesto en boca de la mayoría de la gente, ese término cuasi olvidado, lo que hace que cualquier persona que esté frente a una situación que envuelva un acto de ridiculez o un absurdo, apele a ese término para burlarse (Un penco…..).

Los demócratas en Estados Unidos al parecer están con Trump cometiendo el mismo o parecido error, pues como oposición, están promoviendo un juicio político contra él (Impeachment), y contrario quizás a lo pensado, su popularidad se ha incrementado a través de esa acción negativa en su contra que, como al Penco, procura afectar significativamente la imagen del presidente Trump.

De manera que la oposición, contrario a proseguir diseminando su denuncia de los principales casos de corrupción que se le sindican al actual gobierno peledista (ODEBRECHT, OISOE, OMSA, CORDE, CEA, Plan Social, Punta Catalina, los famosos No Ha Lugar del Senador y el ex Súper Ministro, etc.), se ha dedicado exclusivamente a cuestionar las capacidades intelectivas del Sr. Gonzalo Castillo, con lo cual lo único (en mi opinión) que ha logrado es, darlo a conocer a quienes no lo conocían, y consecuentemente hacerlo inevitablemente más popular de lo que era.

Hipólito Mejía, en su momento, también se benefició de la popularización de su forma burlesca como trataba los cuestionamientos que se le formulaban de los problemas que más agobianban a los dominicanos durante y después de la campaña electoral del año 2000, en la que resultó electo como Presidente.

JPM