El panorama político sigue indefinido (OPINION)

Resultaría, de igual manera, poco atractiva una eventual candidatura de Luis Abinader, después de cuatro años de presidir un gobierno oligárquico, carente de luces en servicios vitales como educación y salud, con altos niveles inflacionarios, con carburantes por las nubes y una tarifa eléctrica insoportable para las clases media y baja.

Y aunque algunos dan como un hecho que el actual presidente sería candidato nuevamente, en las primarias del PRM no se descarta una sorpresa. Es sorpresa sí que un presidente en ejercicio pierda internamente, pero sin muchos ruidos el doctor Guido Gómez Mazara viene organizando gente en todo el país, exhibiendo mayor fuerza entre jóvenes y mujeres.

En los próximos días inicia una campaña, por los medios de comunicación social y las redes sociales, denominada “Inscríbete con Guido”. Desde ya hay millares de dominicanos de diferentes sectores de la vida nacional listos para ofrecer su apoyo.

Luis Abinader recorre el país, dispone del presupuesto de la nación y da primeros picazos, pero las obras de su gobierno no se ven. Además,Abinader ofreció el primer empleo a la juventud y no cumplió, como no ha dado cumplimiento a nada de lo prometido en campaña.

Su mayor obra había sido el Ministerio Público Independiente, hasta que, con la mediación de Hipólito Mejía, pactó con Danilo Medina una alianza política a cambio de impunidad. Puso en libertad a sus hermanos y a otros adláteres, pero ahora resulta que el presidente del PLD, conocido como un gran estratega, no tiene forma de honrar ese acuerdo, con la derrota apabullante recibida por Margarita Cedeño. El respaldo de Danilo a Margarita no se conoce, pero la gente comenta no solo que perdieron uno y otro, sino que también perdió Luis Abinader.

Es en esas condiciones que Abinader acudiría a una primarias con Gómez Mazara, de quien se dice ha evitado la renuncia de perremeístas de todo el país, los cuales jugarían su última carta por ese aspirante presidencial, después de haber sido dejados como “Perico” por el presente Gobierno.

Luis Abinader está en un dilema interno, pues si gana con malas artes, usando los fondos estatales, Gómez Mazara probablemente no lo apoyaría. Y una división, por más que se minimice, tiene un impacto sicológico en la población que en ocasiones cuesta el poder político.

Ya el PLD tiene a Abel Martínez de Candidato y es un hecho que la Fuerza del Pueblo escogería a Leonel Fernández sin ninguna amenaza de división, pero ese no es el caso del PRM, entidad que tiene por delante procesos que pueden ser traumáticos.

danilocruzpichardo@gmail.com

jpm-am