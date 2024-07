El país luce paralizado

El cambio de periodo presidencial del partido revolucionario moderno PRM para comenzar el segundo periodo se aprecia una paralización parcial de las actividades económicas (el indicador de actividad económica mensual (IMAE) se desaceleró en -7.8%) y el peso se depreció un 7% con el dólar. Se aprecia que hay una espera silente a los cambios que hará el partido del cambio y los funcionarios parecen estar atrapados en una nebulosa que no lo deja iniciar proyectos nuevos.

El propio presidente se le nota menos dinámico y la suerte de tener el control de los tres poderes del estado y también el de los ayuntamientos muestra pocas preocupaciones y está durmiendo el sueño que se hizo realidad de aplicar la teoría de “un solo gobierno”. Era de esperarse, pues después de la tormenta vuelve la calma. No es conveniente para el país que se prorrogue el afán de enfrentar los problemas que siguen golpeando a los más necesitados.

El combate a la pobreza es un camino largo y hay que seguir trillando el camino para erradicarla. El alto costo de la vida y la inflación de los productos de primera necesidad siguen golpeando el presupuesto de los dominicanos; la desigualdad social, la inequidad en la distribución de los ingresos, siguen siendo una realidad y hay que cambiar.

Hay que enfrentar el déficit fiscal que ya sobrepasa el 3.1% del producto bruto interno (PIB). Eso quiere decir que se está gastando más recursos de los que ingresan y conlleva a la incursión en préstamos que agudizan cada vez más el Nivel de endeudamiento y genera mucha más presión al ya disminuido presupuesto de los ingresos del estado dominicano. Hay mucho por hacer y con pocos recursos de ahí que la planificación de los recursos del estado es más necesaria.

Aunque el partido de gobierno tiene un control total del congreso nacional debe abrir espacio para una concertación con los partidos de oposición, esto para que las medidas económicas que hay que lograr con la aprobación de una modificación al código tributario es importante, así como las reformas a la ley de seguridad social, la capitalización del sector eléctrico, la capitalización del banco central, el aumento de las reservas internacionales y la aprobación del nuevo código penal.

Por lo que vemos el trabajo que espera a este gobierno es arduo y difícil y si no se maneja con consenso podría comenzar a erosionar las simpatías que le dieron los votos de la reelección y tener que conformarse con perder el poder en las elecciones del año 2028. Se que hay muchos dirigentes que no quieren que le mencionen ese año. El PRM con más de 8 precandidatos a la presidencia de la República tendrá que hilar fino y que no le pase lo del PLD en el 2019 que tenía 6 precandidatos y al final impusieron uno para perder.

El presidente que no se deje contar cuentos de caminos y que vaya a los mercados y supermercados y vea la realidad de los precios. En el 2019 el arroz la Garza costaba $31.pesos la libra, hoy cuesta $60. pesos; la yuca estaba a $17. pesos hoy está a $35. pesos; el plátano estaba a$16. pesos hoy está a 29. pesos; el pan costaba $5. pesos hoy está a $12. pesos. El aceite crisol costaba un galón $750.0 pesos hoy cuesta $1.450, pesos; la chuleta costaba $80 pesos y ahora $175. pesos. El gas de cocina de $92.0 pesos el galón, ahora a $130.0 pesos. La libra de pollo a $49.00 y ahora a $89.pesos.

Hay que ponerle atención a las calles y avenidas, por donde quiera están llenas de hoyos; el drenaje pluvial es un desastre cada vez que caen dos gotas de agua se inunda hasta el centro de la ciudad capital. Los tapones no dan tregua, todas las calles lucen congestionadas por falta de soluciones al transporte de pasajeros. Hay que seguir con las inversiones en transporte colectivo como el escolar, los teleféricos, los elevados, el metro y el sistema de tranvía.

Hay que seguir trabajando porque como dice la canción: ahora es que falta mambo. La parálisis que se siente en las actividades del gobierno ya debe terminar y seguir trabajando sin descanso para poder cumplir con las metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo(END), para lograr al 2030 el país que necesitamos y que queremos.

