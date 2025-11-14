El MAP reconoce excelencia y liderazgo de la Contraloría

El contralor Félix Santana García valoró la distinción.

SANTO DOMINGO.- La Contraloría General de la República (CGR) fue galardonada con el Premio Nacional a la Calidad del Sector Público 2025, en la categoría Plata.

Durante un acto encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña, el Ministerio de Administración Pública (MAP) reconoció la excelencia en la gestión y el servicio que brinda la institución al ciudadano.

El jurado valoró la fortalecida estructura del control interno, la modernización tecnológica de los procesos de fiscalización previa, así como la implementación de buenas prácticas de gobernanza y cultura organizacional basadas en la integridad y la innovación.

LA TRANSPARENCIA ES EL CAMINO HACIA SOCIEDAD JUSTA

El contralor Félix Santana García manifestó que el premio les motiva a continuar trabajando con más rigor, con más amor por lo público y con la convicción de que la transparencia es el camino hacia una sociedad más justa y desarrollada.

“La Contraloría ha asumido el desafío de transformarse, de ser una entidad tradicionalmente fiscalizadora a una institución proactiva, orientada a la prevención y mejora continua como valores fundamentales del desarrollo nacional”, manifestó.

También valoró el esfuerzo del equipo de trabajo que le acompaña y en especial a la Dirección de Planificación y Desarrollo, que en un esfuerzo conjunto lideró el proceso de forma diáfana y proactiva para generar los resultados obtenidos.

“Este logro representa el fruto de un trabajo colectivo basado en la honestidad, la disciplina institucional y el compromiso con la excelencia que demanda la ciudadanía de sus servidores públicos”, precisó Santana García.

POSTULARON 19 INSTITUCIONES

En esta XXl versión del Premio Nacional a la Calidad del Sector Público, llevada a cabo en el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), se postularon 19 instituciones, de las cuales 12 obtuvieron la excelencia en sus respectivas categorías de Bronce, Plata y Oro.

El Premio Nacional a la Calidad es otorgado cada año por el MAP a instituciones que demuestran altos niveles de desempeño y compromiso con la mejora continua, evaluadas bajo criterios internacionales del Modelo CAF (Common Assessment Framework).

an/am