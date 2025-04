EL legado del Papa Francisco

Sabias palabras las que nos deja el Papa Francisco: “Detrás de una pantalla está un ser humano. La tecnología debe servir para unir y ayudar. La tecnología es el fruto de la inteligencia que Dios nos ha dado, pero hay que usarla bien.”

Pidió también su santidad que: “Esa tecnología se utilice para ayudar a los pobres, a los enfermos, a las personas con capacidades diferentes, y para cuidar del planeta”.

Estas palabras hay que recordarla siempre, deben ser incluidas en el himno del mundo y hay que agregar que tenemos que cuidar y encaminar correctamente a los niños en quienes está cifrado el futuro de la humanidad.

Enseñar al niño a usar la tecnología: No para ofender, no para denostar la moral de las personas, no para engañarse a sí mismo y a los demás y lo más importante sí para amar a su prójimo y sí para aprender a ser mejores seres humanos y vivir en mejores condiciones de vida.

El futuro del mundo estas manos de la tecnología que es a la que pueden acceder todos los seres humanos sin importar en qué lugar del universo se encuentren.

Y concluyo: No más guerras, No más inventos de Instrumentos, y demás subterfugio, para acabar con seres humanos y no más el permitir que personas y empresas atenten contra la salud del planeta.

