El lado positivo de la cuarentena

EL AUTOR es abogado, catedrático y político. Reside en Moca, provincia Espaillat.

POR: JUAN SANTOS

(Primera parte)

La situación actual de la República Dominicana la enmarca dentro de los países impactados por la pandemia del coronavirus. Esta realidad sin lugar a dudas, ha cambiado la forma en como vivíamos.

Pero yo no quiero hablar de los conflictos familiares que se han producido dentro de los hogares por la cuarentena, no quiero hablar de las diferentes manifestaciones internas que hemos sentido como individuos, y que para algunos se constituye en un encierro obligatorio.

Porque después de darle vueltas y vueltas a este tema, después de sentir que la ansiedad quizás hasta pánico, estrés, nerviosismo, insomnio, desesperanza y miedo, me dominaban; por el peligro de contagio que representaba para la familia, he tomado la firme decisión de ver el lado positivo de la cuarentena y hasta verla como una gran oportunidad, como una aliada para un reencuentro necesario conmigo mismo y mi familia.

Cuántas veces salía usted de la casa dando un beso veloz y llevabas a la escuela a los niños sin escuchar lo que le iban diciendo?. Sí, la cuarentena te ha encerrado pero le devuelto a lo fundamental.

Y digo que es una gran oportunidad por esto; porque al inicio fue tan chocante la ola de información que me dejé arrastrar por esos pensamientos negativos, por las ondas de una red pesimista que solo auguraba pesar y dolor; y que a la postre, destruyen no solo tu salud física y mental sino también espiritual.

Recordé algo que decía Facundo Cabral en una de sus interpretaciones, “no estas deprimido estás distraído de lo que te rodea”. Entonces, recluido en mi hogar, comencé a observar de manera muy detenida todo lo que me circundaba y acontecía.

Cuánto tiempo tenía que no me sentaba en la sala de la casa y disfrutaba de la luz de esa lámpara de mesa que adorna la misma? Cuánto tiempo tenía que no me sentaba con mis hijos sin tener que mirar el reloj, sin tener que tomar el celular y sin tener que pensar en que debía retirarme rápido a una reunión?

Sé que nos pasa a todos y también sé que nos cansamos por momentos de los quehaceres domésticos, de las mismas paredes; y nos sentimos a veces agobiados hasta con nuestros hijos o parejas.

Yo resolví ese sentimiento pensando que la muerte nos sobreviene sin previo aviso, así como vino súbita esta pandemia, así nos puede llegar y estoy seguro que si se hace usted el mismo planteamiento, su enfoque cambiará radicalemente, hasta se arrepentirá de no aprovechar mejor el tiempo que les ha quitado y abrazar más a su esposa o arruyar y contemplar a sus hijos.

Sí, hemos tenido que cambiar nuestra visión de la realidad, quizás de la vida misma, porque hoy por hoy hemos vuelto a lo fundamental, a esa convivencia íntima de pareja, a la sagrada labor que nuestros padres gestaron cuando no existía tanta tecnología y se las ingeniaban para entretenernos y así fomentar ese vínculo trascendente con los hijos forjado en valores.

Sí, hemos sido confinados a dialogar con nosotros mismos, a obligarnos a tener ese espacio especial, donde el silencio y tú, tienen una comunión perfecta en bien de tu espíritu y alma.

Sí, hemos sido obligados a mirar a los ojos siempre alegres y esperanzados de nuestros niños o los recuerdos que han revivido de las charlas con nuestra pareja.

Entonces, creo que dentro de la responsable tarea de quedarnos en casa, que es la mejor forma de ayudar a combatir este mal, se nos ha dado una oportunidad única para mirar dentro de nosostros mismos y simplemente disfrutar más de nuestra familia.

Démosle la vuelta a la perspectiva de la situación, un pensamiento negativo en nada suma a su vida, veamos el lado positivo de la cuarentena, demos gracias a Dios por las bendiciones que tenemos a nuestro alrededor y confiemos que como buen Padre, su manto nos protegerá.

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.