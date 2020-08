El grand slam del dominicano Tatis Jr. es la manzana de la discordia

Houston (EE.UU.), 19 ago.- El toletero sensación en el béisbol de las mayores, el dominicano Fernando Tatis Jr, de los Padres de San Diego, se convirtió en la manzana de la discordia por culpa del grand slam que pegó la pasada noche ante los Vigilantes de Texas.

Tatis Jr. volvió a acaparar los titulares con dos cuadrangulares ante los Vigilantes, pero fue el segundo -un grand slam con la cuenta en 3-0 en una victoria de San Diego por 14-4 sobre Texas- el que generó la polémica y el debate.

Los Padres tenían ventaja de 10-3 en el octavo episodio cuando Tatis Jr. descifró una recta de su compatriota, el relevista Juan Nicasio, y mando la pelota por encima de la barda del jardín derecho con lo que fue el undécimo cuadrangular de la temporada, la mejor marca en las Grandes Ligas.

Además también era el primer grand slam de Tatis Jr. en la MLB, en noche histórica para el pelotero de 21 años, que se convirtió en el jugador más joven que impulsa siete carreras en un partido desde que Ron Santo logró la hazaña en 1961.

Pero la acción no gustó para nada a los Vigilantes, quienes con el derecho Ian Gibaut en reemplazo de Nicasio después del cuadrangular de Tatis Jr., en su primer lanzamiento puso la pelota por detrás de la cabeza del antesalista de los Padres, el también dominicano estadounidense Manny Machado.

El piloto de los Vigilantes, Chris Woodward, expresó frustración en sus comentarios después del partido por la acción de Tatis Jr., que había roto una regla no escrita dentro del béisbol.

«Hay muchas reglas tácitas que se rompen constantemente en el juego hoy en día», señaló Woodward. «Personalmente, no me gustó. Estás ganando por siete carreras en el octavo episodio; por lo general, no es un buen momento para hacerle swing a un pitcheo con la cuenta en 3-0. Eso fue lo que a todos nos enseñaron en el juego. Pero, como dije, las normas de rompen a diario. Simplemente porque a mí no me guste no significa que sea algo indebido».

Mientras que el piloto de los Padres, Jayce Tinger, dijo que habló con Tatis Jr. después del cuadrangular y al concluir el partido y se refirió al incidente como «un momento de aprendizaje».

«Simplemente para asegurarnos de que lleguen las señas con 3-0», comentó Tinger. «Es un joven, un espíritu libre y está enfocado y todas esas cosas. Eso es lo último que queremos quitarle. Pero es una oportunidad para aprender».

Los Padres le habían dado seña a Tatis para que dejara pasar un pitcheo con la cuenta en 3-0, pero con las bases llenas y un out, el quisqueyano no se fijó.

Por lo general, Tatis tiene luz verde para hacer swing con 3-0, y dio por hecho que ése era el caso el lunes por la noche. Pero con ventaja de siete carreras, San Diego decidió quitársela.

Otra justificación de Tatis Jr. fue que las siete carreras de ventaja que tenían los Padres, en el octavo episodio, no eran insuperables.

Especialmente después que el bullpen de los Padres se encuentra en el vigésimo sexto puesto de las Grandes Ligas en efectividad esta temporada y en varias ocasiones este año ha dejado escapar amplias ventajas.

Además, el cerrador Kirby Yates podría perderse el resto de la campaña por una dolencia en el codo de lanzar.

Sin embargo, el dogma del béisbol indica que un bateador debe dejar pasar un pitcheo con la cuenta en 3-0 cuando su equipo está ganando por amplio margen.

Como dijo Woodward, dichas normas se desafían hoy en día y nadie las desafía más que Tatis Jr., quien ha llamado la atención con sus bat flips y su forma de correr las bases.

Pero después del partido, Tatis Jr. indicó que quizás ésta sea una de esas reglas no escritas que no cuestione ahora en adelante.

«He estado en este juego desde niño y sé que hay muchas reglas no escritas. Pero esta vez, no fue así. Estaba un poco perdido en este caso. Probablemente la próxima vez, dejo pasar el pitcheo», admitió Tatis Jr.

Mientras tanto, peloteros en activo y exfiguras como Reggie Jackson han dado todo su apoyo a Tatis Jr. por la manera como actuó en busca de darlo siempre todo en el diamante.

Jackson en Twitter escribió que «Fernando Tatis sigue jugando duro y jugando bien. Es un placer verte jugar. Me encanta tu éxito y el surgir de los Padres como equipo ganador. Sigue marcando el camino. Conectar jonrones no es fácil. Sigue trayendo la energía que tienes en el juego. Necesitamos jugadores como tú».

También el lanzador estelar de los Medias Rojas de Boston, el venezolano Eduardo Rodríguez, quien efectuó 28 pitcheos con cuenta en 3-0 el año pasado, aprobó la acción de Tatis Jr. desde la caja de bateo.

«Tienes que lanzar mejor si no quieres que eso pase», analizó Rodríguez. «Nunca tomo en cuenta esa regla y me pongo como ejemplo porque soy el rey de las cuentas en 3-0».

Mientras que un exlanzador de los Mets de Nueva York, Ron Darling, también defendió a Tatis Jr. al considerar que las reglas que no están escritas no tienen porque ser conocidas por los jugadores ni recordarlas en cada momento.

