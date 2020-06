El Gobierno declarará la emergencia sanitaria en la República Dominicana

“Entendemos que esta es la forma adecuada para seguir avanzando en la apertura de las actividades económicas de forma ordenada, sin poner en peligro los avances que hemos logrado”, dijo el gobernante en una alocución dirigida al país por televisión y redes sociales.

Medina calificó de “imprescindibles” las medidas que se anunciarán, dirigidas a preservar la vida y la salud de la población, “como es nuestra vocación y responsabilidad”.

Medina advirtió, además, que no hay nadie inmune a este virus. Y en este tema solo sirve llevarse de la ciencia, de lo que está probado.

“Lamentablemente, en estas últimas semanas hemos asistido a algunos comportamientos que siguen la misma lógica que lleva a un conductor imprudente a tomar una curva al doble de velocidad de la que le indica la señal de tránsito: ‘A mi no me va a pasar nada’, ‘yo sé lo que hago’, ‘yo no creo en eso'”, expuso el mandatario.

El gobernante reiteró que el sector turístico iniciará la reanudación de sus actividades el 1 de julio lo que traerá “alivio a muchas zonas del país que viven gran parte del turismo, pero no estará exento de riesgos”.