El fallo de la OEA está escrito

La OEA esta desacreditada en Latinoamérica. Muy pocos le creen a este organismo que ama la democracia corrupta y odia a los pueblos que luchan por su libertad e independencia.

El fraude de las elecciones municipales en RD es obvio que para la mayoría se ejecutó desde el gobierno pero la OEA no va a responsabilizar a Danilo ni a la junta porque son aliados estratégicos que deben protegerse debido a que defienden los mismos intereses USA ante el saqueo de los pueblos.

Permitir que la OEA, por un acuerdo firmado con la JCE que es violatorio de nuestra soberanía y de la Carta Democrática Interamericana, sin haberlo pasado por el Congreso ni por el TC para validarlo, tome una decisión vinculante para resolver la crisis electoral de RD, es una injerencia en nuestros asuntos internos de un problema que debemos resolverlos los dominicanos.

Cualquier decisión que venga de este organismo internacional que se ha convertido en el hazme reír del mundo, sería como borrar de un plumazo nuestras instituciones judiciales y electorales que están facultadas por las leyes y la constitución dominicana para garantizar la buena marcha de las elecciones.

El propio presidente de la JCE luego del fraude dijo que por un asunto de soberanía se debe buscar una empresa para realizar la auditoria y que la OEA sirva de acompañamiento en este proceso.

La Secretaria General de la OEA está malinterpretando el artículo 23 de la Carta Democrática que faculta a los estados miembros solicitar colaboración a la OEA en cuestiones de asesoramientos o asistencia pero no para darles atribuciones legales para auditar el pasado proceso electoral.

Las funciones diplomáticas de la OEA de afianzar la paz, conciliar las dificultades y controversias, solidarizarse ante la agresión, y procurar soluciones, están siendo tergiversadas por la actual cúpula dirigencial del organismo que viola el principio de la no intervención cuando asume las atribuciones de inmiscuirse en las elecciones para favorecer a los grupos políticos adeptos al imperio norteamericano.

La Secretaria de la Comisión Política que dirige a la misión de observadores de la OEA que colaboran con los Estados, no debe excederse más allá de sus funciones de calificar un proceso de transparente, o con la presencia de irregularidades. Pero no puede acusar unas elecciones de fraudulentas pues no son sus atribuciones.

La OEA no es parcial, es un instrumento neoliberal para proteger el sistema democrático de los partidos tradicionales. Y por el dominio de los gringos se ha convertido en un Ministerio de Colonia abrogándose el derecho de apoyar a los gobiernos de derecha y enfrentar a los gobiernos progresistas.

Es la misma OEA que se negó a respaldar a Argentina en el conflicto de las Malvinas con Inglaterra, que mandó a RD una comisión de paz que vino a legalizar la intervención militar gringa, que permite que las dictaduras convoquen elecciones y que interviene en las elecciones para validar los presidentes que imponen sus amos del norte.

Es la misma entelequia parcializada que apoyo el fraude en 2017 de juan Orlando Hernández en Honduras, sin auditar las elecciones validando a este presidente títere y que intervino en Bolivia, y se inventó un fraude para legalizar un golpe de estado contra Evo Morales por ser un presidente rebelde pero el mejor de Sudamérica

El Secretario General Luis Almagro está en campaña reeleccionista. El 20 de Marzo se celebrarán las elecciones para elegir un nuevo SG y adjunto. Necesita el voto del gobierno dominicano para sumar los 18 votos de 33 para garantizar su reelección. Por eso, nadie duda que la OEA va a emitir un fallo positivo al gobierno para protegerlos y desarticular cualquier intento de protestas que dañe el oficialismo.

Aun no se sabe en el lio que nos pueda meter la OEA si descarta que hubo fraude en las elecciones municipales y califica el boicot de error humano. Pero nuestro pueblo ha despertado. Y aunque no está en las calles, podría volver a la plaza de la bandera para rechazar cualquier fallo mostrenco de la OEA.

Esa juventud indignada por el fraude del gobierno y que se ha declarado como un movimiento alzado contra la JCE y los políticos corruptos, debe estar preparada para no solo pedir elecciones limpias, e’ pa’ fuera que van y el retiro de la injerencia de la OEA, sino también para rechazar el CES en la búsqueda de un consenso político para buscar soluciones a la crisis por ser una institución del Gobierno, de la Iglesia y del CONEP.

