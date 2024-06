El error de Leonel con Abinader (OPINION)

El AUTOR es licenciado en Teología y politólogo, con maestría en Derecho y Relaciones Internacionales. Reside en Santo Domingo.

El Dr. Peña Gómez, recuerdo que en 1994, pidió una reunión con un grupo de personas importantes de su proyecto presidencial y siendo yo muy joven estuve dentro de ellos.

El asunto fue o era para informarnos de las ofertas que le había hecho el Dr. Joaquín Balaguer. Y la fluidez en la comunicacion con la Embajada Americana, el Clero Católico, Empresarios, Sociedad Civil y Delegados de otros Países.

Allí en la reunión, el Líder de manera muy sincera informó que los americanos querían juramentarlo como presidente y él se negó, con el argumento: que él no era «un Guillermo Endara -expresidente de Panamá (1989-94)- para aceptar y que hicieran eso con él en una base militar”.

Luego lo vi decir lo mismo en televisión.

De igual forma en su narrativa habló de que Balaguer le había propuesto un “acuerdo de dos años”.

En asunto fue que en mi oportunidad pedí la palabra y tomando objetivamente de base el “contrato social de Jean Jacob Rousseau”, argumenté sobre lo que entendía podía ser favorable o no para solucionar la crisis política post-electoral que podría degenerar en una revuelta civil de la cuál él era el principal protagonista, (sería la segunda vez que llamaría el Dr. Peña Gómez al pueblo a una guerra civil), entendiéndose que había sido sacrificado y despojado del triunfo en las elecciones (1994) por medio de un fraude. Y le anticipé que debía firmar el acuerdo, es bien conocido que después le llevaron otro.

Tanto en el partido (PRD) como en la Internacional Soliciasta (IS), nos dijo: que «veía los rostros de nosotros los jóvenes y pensaba en las madres y los hijos huérfanos; para cargar con la culpa de un río de sangre”.

También dijo que lo mismo habló en varias ocasiones con Doña Peggy Cabral.

Indudablemente que Peña Gómez era un hombre de una nobleza sacerdotal. Y prefirió con sus seguidores hacer misas y encender velas.

Cuando finalmente se celebraron elecciones en 1996 ganó Leonel Fernández, todos en el PRD y los partidos del “Acuerdo de Santo Domingo” se negaron a colaborar con el nuevo gobierno que llamó a un “Diálogo Nacional”, una iniciativa correcta en un país dividido.

El Dr. Peña Gómez que siempre estuvo por encima de las coyunturas y las circunstancias debatió en el seno de su amado partido que había que ir a ese “diálogo” y como el PRD se negó, instruyó a José Frank, que en representación del Bis, lo hiciera.

Peña Guaba (estaba da’o al diablo con Leonel) no quería y entonces designó una comisión.

Yo no era el más indicado porque había escrito varios artículos en el desaparecido periodico “La Nación”, favoreciendo los pasos nacionales e internacionales de las políticas del nuevo gobierno del PLD. Y me veían con cierta actitud colaboradora.

Pero el sectarismo estaba corroyendo al PRD.

Pero ah…. Ironías de la vida.

Todos esos radicales: Hatuey de Camps, Miguel Vargas, Fiquito, los presidentes de los partidos aliados, después fueron extraordinarios colaboradores del Dr Leonel Fernández, incluyendo al amigo y hermano José Frank, entre otros.

Debo exceptuar a Doña Ivelisse (EPD), Hugo Tolentino (EPD), Franklin Franco (EPD) -con quien en su casa varias veces toque el tema-, Amaury Justo, quienes juntos a Milagros Ortiz Bosch se opusieron a que Peña aceptara los dos años ofertados por Balaguer.

En cambio yo volví a hablar con Leonel Fernandez después de más de 40 años y, le recordé su gran gesto conmigo siendo yo muy joven viéndolo jugar ajedrez en el Ensanche la Fe, mencionándoles amigos comunes muy cercanos y queridos por ambos.

Resalto esta vivencia para que entendamos que no podemos ser ni tener fanatismo radical contra nada ni nadie, porque esos radicales hasta en la biología médica de nuestro cuerpo nos hacen daño y nos dejan solos.

Al final la visión del Líder predominó en el PRD, porque se vio que era la correcta y que el país estaba primero.

En los siguientes cuatro años (2000) ganó el PRD.

Quiero con esto resaltar que el desaire del Dr. Leonel Fernández al Presidente Luis Abinader; no es correspondiente con su liderazgo y, que su negativa no determinará que eso lo favorezca a futuro en las elecciones 2028, siendo tan prematuro para pensar así, más bien pienso lo contrario.

También le recuerdo que los líderes son líderes, y que son aquellos que tienen una visión que se remonta años antes a la de sus seguidores para trazar el camino de construir “Grandes Naciones e Imperios”. Esos han sido sus legados en las líneas de tiempos en la historia.

Ya decía el Dr. Peña Gómez: “hay que ver más allá de la curva”.

Dicho esto. No me creo estar en el derecho de citarles grandes biografías de aquellos Mártires, Héroes y Próceres; que cuando sus acólitos no veían claro el panorama no tuvieron como Eliseo que clamar a Jehová para que les abrieran los ojos: “Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea.

Entonces Jehová abrió los ojos del joven, y miró; y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo”.

El día que las bases dirijan a los líderes estos desaparecerán.

Grave error

Dr. Leonel Fernández: está usted cometiendo un grave error que en los próximos años lamentará, usted le está huyendo a la reforma fiscal que al principio es impopular pero que después ayudará a aumentar el gasto público y a corregir ciertas distorsiones.

Está haciendo lo mismo con la reforma electoral, dado que nadie quiere las dos elecciones el mismo año, por costosas, algo insostenible para la economía y la pluralidad de partidos y sus financiamientos.

Es obligatorio, también que vayan al Congreso y los Cabildos los verdaderos líderes barriales y comunitarios, usted mejor que nadie sabe que el método de Víctor D’Hondt de más 100 años atrás, no es factible en la actualidad y es discriminatorio. (escribiré del mismo a su tiempo)

Usted se está aislando de una modificación Constitucional y dejando ver una ambición apresurada que le reitero lo afectará. Lo mismo sucede con el Ministerio Público.

En ese sentido espero que entienda que los procesos caminan una veces más lento y otras veces más rápido.

Su negativa le reitero es un error que lo está manejando con agua caliente en la cabeza.

No piense usted electoralmente tan temprano porque le pesarà.

Esta muy pronto para cometer errores. A usted le fue muy bien en las elecciones pasadas de este año.

Siéntese con el presidente Luis Abinader.

Aprenda las enseñanzas del Dr. Peña Gómez que sin llegar a ser presidente es un referente histórico.

Debe remontarse por encima de las coyunturas y las circunstancias.

jpm-am