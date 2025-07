Teme que Putin quiera «seguir matando gente» en Ucrania

WASHINGTON , 5 Jul. (EUROPA PRESS) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a expresar este sábado su descontento con su homólogo ruso, Vladimir Putin, por el derrotero que están tomando las conversaciones bilaterales para lograr un alto el fuego en Ucrania.

En declaraciones a los medios a bordo del avión presidencial, el Air Force One, Trump ha repetido que no está «contento» con la conversación mantenida entre ambos líderes el pasado jueves y expresado su temor que el mandatario ruso no esté dispuesto a detenerse hasta que cumpla todos los objetivos de la invasión de Ucrania.

«Creo que Putin quiere llegar hasta el final y seguir matando gente. Eso no está bien. Nada bien. No estoy contento», ha declarado Trump, antes de dejar entrever que su país podría reanudar el envío de suministros de defensa aérea a Ucrania tras la suspensión parcial que declaró esta semana. «No me gusta ver morir a la gente y creo que les va a hacer falta para defenderse», ha indicado.

Trump, en cualquier caso, se declaró descorazonado con la falta de progresos hasta el momento y ha expresado serias dudas sobre un posible acuerdo. «Solo intento poner fin a esto pero ahora mismo no puedo decir si va a ocurrir. Me gustaría que terminara, porque no quiero ver morir a 5.000, 6.000, 7.000 soldados cada semana, rusos o ucranianos, más los civiles», ha declarado.