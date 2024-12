El embajador de Haití (OPINION)

EL AUTOR es periodista. Reside en Santiago.

Por Luis Céspedes Peña

El gobierno del Presidente Luis Abinader no debió aceptar la designación de un nuevo embajador haitiano, no por algunas de sus cualidades, sino porque su nombramiento fue hecho por un Consejo de Ministros de una nación que no tiene un gobernante legítimo, como consecuencia de la inestabilidad reinante en ese país.

¡Un embajador para que venga a criticar a los dominicanos! No. El señor Woodly Edson Louidor tampoco nos convence de que su papel será el de un diplomático moderado, especialmente en este país que se pasa de permisible, donde los funcionarios extranjeros se expresan políticamente como si estuviesen en sus naciones. !Por falta de mando de nuestros gobernantes!

Lo hacen irrespetando la Constitución nuestra. En ninguna otra nación se permite a diplomáticos extranjeros, emitir opiniones políticas cuestionando al gobierno donde están desempeñando sus funciones. Las quejas o sugerencias de un Estado representado en un determinado territorio, se expresan a través de su Cancillería y la Embajada, pero respetando los límites.

También están, a nivel de política global, las Organizaciones de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas (ONU).

¡Pero Haití no tiene gobierno! Cuando haya gobierno deben normalizarse las relaciones diplomáticas. Otra pregunta sería: ¿Qué papel puede desempeñar un embajador dominicano como contraparte en Haití? Lo único que se puede esperar es que lo agredan.

jpm-am