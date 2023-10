El ejemplo de Servia Iris (OPINION)

El autor es periodista. Reside en Baní.

La diputada oficialista de ultramar Servia Iris Familia Echavarría participó recientemente en la convención celebrada en la circunscripción 1, de los Estados Unidos y no resultó nominada para un nuevo período.

A pesar de mostrar una sólida fortaleza en su bastión New York, su desempeño en otros Estados que forman parte de dicha circunscripción no fue suficiente para estar de nuevo en la boleta del PRM.

Empero, y aquí está el ejemplo a que me refiero, retornó a la República Dominicana a integrarse a la convención que escogió al presidente Abinader y otros candidatos a nivel nacional con un entusiasmo tal que aparentaba venía de triunfar en USA.

Ejemplo me refiero porque es lo que están llamados a hacer quienes asisten a una competencia democrática y no resultan favorecidos como ocurrió con los alcaldes de SDE y SDO y seguirá pasando en todo el país cuando las encuestas sean dadas a conocer.

En mi natal Baní dos lideres importantes, Milciades Franjul y Julito Fulcar, compiten por la senaduria provincial y pese a las tensiones existentes se espera que el perdedor se integre a trabajar por la reelección presidencial y el conjunto de los candidatos a todo lo largo y ancho de la provincia Peravia.

El mundo no termina cuando entreguen sus cargos en el 2024 y lo más probable es que ellos sean tomados en cuenta en una probable nueva gestión del actual mandatario.

En el caso Servia Iris esta tiene programado integrarse no solo a la reelección de Abinader en República Dominicana sino además a la de muchos aspirantes en los diferentes niveles de elección así como utilizar su ascendencia en NY a favor de los candidatos que presenta el PRM en esa urbe.

Los disgustos por no obtener una candidatura deben cesar y el transfugismo dejar de ser una opción para los no favorecidos. La dignidad en la derrota es una regla democrática que debe primar entre quienes acuden a una competencia con la opción de ganar o perder.

El ingeniero Ramón Albuquerque fue una muestra más de como reaccionar ante resultados adversos. Pese a sus constantes críticas manifestó su intención de integrarse a la campaña por la reelección presidencial.

Los ejemplos no paran ahí: José Andujar tras perder de Francisco Peña ha dicho que mantiene su compromiso para que el presidente Abinader continúe cuatro años más en el poder y citó magistralmente a Winston Churchill: «El éxito no es definitivo, la caída no es fatal: lo que cuenta es el coraje para continuar”.

Los triunfadores también tienen que proceder con humildad y así como el presidente Abinader llamó a sus contrincantes a trabajar con él por la continuidad de la actual gestión, evitar ser arrogantes y perseguir la unidad sincera.

Y eso debe ocurrir no solo en las filas del PRM sino también en la oposición pues en una competencia hay que ir decidido a respetar los resultados independientemente de los mismos.

Si avanzamos en esa dirección se fortalece el sistema de partidos y por ende la tan anhelada democracia, garantía de un país mejor como es la aspiración generalizada.

jpm-am