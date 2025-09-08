El Dominicano Juan Soto está a un paso de realizar el 30-30

Juan Soto

NUEVA YORK.- El jardinero dominicano Juan Soto continúa brillando en una temporada que podría marcar un antes y un después en su carrera.

Este fin de semana, Soto se robó su base número 29 del año, quedando a solo una de alcanzar el prestigioso club 30-30 (30 cuadrangulares y 30 bases robadas), una marca reservada para los jugadores más completos de las Grandes Ligas.

Pero el 30-30 podría ser apenas el comienzo.

Con 37 jonrones y 29 bases robadas, el toletero de 26 años está también a solo tres cuadrangulares y once estafas de unirse al exclusivo club 40-40, un hito al que solo seis peloteros han llegado en toda la historia de MLB: José Canseco, Barry Bonds, Alex Rodríguez, Alfonso Soriano, Ronald Acuña Jr. y Shohei Ohtani.

Los números de Soto en 2025: Jonrones: 37, bases robadas: 29, edad: 26 años, equipos anteriores: Nacionales de Washington (campeón en 2019), Padres, Yankees, Mets

Tras un inicio de campaña discreto, Soto ha encontrado su mejor versión en la recta final. En agosto disparó 10 jonrones y robó 11 bases, y en los primeros cinco juegos de septiembre, ya suma 2 vuelacercas y 3 robos.

of-am