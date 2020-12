El discurso de Navidad del rey de España (parte I)

EL AUTOR es odontólogo, escritor y diplomático. Reside en España.

Estaba a punto de cenar cuando, a las 21:00 horas del día de Nochebuena, este 24 de diciembre de 2020, me quedé sobrecogido observando y escuchando frente al televisor el impactante discurso cargado de buena energía del rey Felipe VI.

Se trató de un discurso fluido y natural como está acostumbrado a ofrecernos el jefe del estado español, pero esta vez había algo más. Concluidas sus palabras en relación a la situación actual y su apreciación sobre la misma, había allí dos expresiones que a cada momento venían al mensaje como flotando, como clamando algo a alguien o a algo: “nuestro modelo de convivencia” y “ni el virus ni la crisis económicas nos van a doblegar”, que salían de su voz un tanto acorazadas entre las palabras: esperanza, motivos, décadas, capaces, España… España.

Una sección especial fue cuando pasó a la parte del agradecimiento y estímulo a los sanitarios (los servidores de la salud, titanes verdaderos ante la situación de pandemia actual): “(…) A los sanitarios -continuó diciendo tras sus palabras previas- les damos las gracias por su enorme esfuerzo, su extraordinaria profesionalidad y su gran humanidad por los enfermos. Hicieron frente a los primeros embates del virus en situaciones extremas y también de desbordamiento en algunos de nuestros hospitales. Hoy siguen afrontando esta lucha con una gran carga emocional y física sobre sus espaldas. Les pedimos -soslayó- que mantengan todo el ánimo y toda la fortaleza y que sigan cuidando de nuestra salud”.

Fue éste sólo el gran preámbulo edificante de lo que habría de seguir en sus palabras esta noche memorable. Al respecto yo escribí enseguida en la página de La Monarquía, adjunta a mis redes, admirado: “El mensaje de DON FELIPE VI esta Navidad de 2020, es una pieza para generaciones del futuro; fue una cátedra a los líderes del mundo y de España, que enseñó con humildad cuál es el verdadero sentido en la grandeza de un líder real, del significado de España como nación adelantada en la historia: su inmensa y gran historia. Sin ninguna duda, el REY tiene una visión clara del nuevo curso que dictará los pasos de la patria de Cervantes para liderar Europa. No hay palabras para describir el gran significado en el preámbulo de su discurso en reconocimiento a los médicos; interpretamos que, en clave, quiso decir que ese paradigma y formato de labor debería ser el de nuestros políticos, no sólo en España, sino en el mundo. El discurso del REY FELIPE VI este año fue, sin duda alguna, tal como lo considerarían Antonio Machado o Gabriel Aresti, entre sus miradas de horizontes y tertulias: UNA PIEZA INÉDITA y EXQUISITA capaz de guiarnos a dar mejor forma y hacer más inmenso el porvenir.

Pero del rey hubo más. Así lo expresó: “(…) El gran problema y reto es la crisis económica y evitar sobre todo que derive en una crisis social. Cada persona importa y mucho. Por tanto, las personas y nuestras familias deben ser nuestra preocupación fundamental. Especialmente nuestros jóvenes. Su nivel de desempleo es altísimo y no pueden ellos ser los perdedores de esta situación. (…) España -dijo, concluyendo en esta primera parte de su discurso en referencia a la cohorte de intelectuales que perdió la mayoría de edad sin dar aún sus mejores y mayores frutos durante la Segunda Guerra Mundial que nominara el gran Ernest Hemingway-, no puede permitirse una generación perdida. (…) Necesitamos por tanto consolidar las bases que nos den un horizonte claro de impulso, estabilidad y confianza económica (…). Los retos sanitarios, económicos y sociales a los que nos enfrentamos son, por tanto, grandes, enormes, pero no insalvables. Superarlos constituye un gran objetivo nacional que a todos nos debe unir. (…) Hemos visto el coraje y el nervio de este país (…)”.

El rey despliega a continuación los matices relacionados con la fuerza que constituyen los países de la Unión Europea, lo que nos refiere un mayor y más decisivo liderazgo motorizado por España en la Unión después de la materialización del Brexit en el Reino Unido tras el referéndum celebrado el 23 de junio de 2023.

Todos los que vivimos en España sabemos que el discurso del rey cada año (cada Navidad) encarna una sin igual atracción y significación entre sus admiradores y los que miran desde la acera del frente. Yo estoy entre los primeros.

Este mensaje trae matices relevantes y un conjunto de datos trascendentales que marcan el paso en el devenir de los años siguientes pero, desde nuestro punto de vista, el discurso del rey Felipe VI marcó este 24 de diciembre de 2020 un hito, no sólo por la situación extrema vivida por la humanidad en su conjunto sino especialmente por el cifrado en códigos oportunos en su nueva proclama.

En este artículo nos proponemos traer a luz desde las palabras clave el objetivo discursivo del mensaje como si estuviéramos siguiendo el guión en el que nos diferenciamos un tanto del crítico soviético oriolano Mijail Bajtín y pasáramos, de la mano de los españoles: el santanderino don Marcelino Menéndez Pelayo, del valenciano y monovero don José Martínez Ruiz (Azorín), del barcelonés y gerodense don Salvador Espiriu i Castelló; del bilbaíno don Gabriel Aresti Segurola, del gaditano coruñés y rianjero don Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao o de los sevillanos don Antonio y don Manuel Machado Ruiz.

Así lo significamos e insistimos porque este 24 de diciembre de 2020 el Rey Felipe VI quiso sorprender a España y lo logró, con este discurso nuevo, renovador y refrescante, cargado de unificadora y buena vibra, pero del que debemos destacar ciertos matices trascendentales. A continuación, me van a permitir usar el “Don” en mayúscula por aquello del virrey Colón y su deseo de llegar a esta categoría, así que no me lo tomen en cuenta ni critiquen como una desalentadora desinencia ortográfica.

Por no menos complejo España es por mucho un país con una trascendental historia, el cual en su devenir desde los enfrentamientos y posterior triunfo frente a las hordas musulmanas conquistadoras y árabes que impactaron la Hispania del 711 al 726 y al 1492, vino a constituirse en un importante extremo peninsular formado por reinos que emcabezaron Aragón y Castilla, y que, más tarde, compartió con Portugal.

Allí estaba la estirpe que terminó formando, entre compromisos continuos con la sociedad de entonces, la Familia Real de la que proceden tanto el Rey Don Juan Carlos I como su hijo, heredero al trono por abdicación de éste en 2014 ante las Cortes Generales, Don Felipe VI.

El rey Felipe tiene dos hermanas: Cristina de Borbón y Helena de Borbón, engendradas por Juan Carlos I con la Reina Doña Sofía de Grecia. El nombre completo de Don Felipe VI es Felipe Juan Pablo Alfonso de todos los Santos de Borbón y Grecia, Rey de España desde el día jueves 19 de junio del año 2014 tras la abdicación de su padre don Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias, quien era el jefe del Estado español desde el 22 de noviembre de 1975 tras el término de la dictadura de Francisco Franco Bahamonde, hecho éste último con el cargo desde el 1 de octubre de 1936, pasando por el inicio de la Guerra civil española (o Guerra por antonomasia) que se inició con el abortado golpe de Estado de los días 17 y 18 de julio del descrito año ´36, llevado a cabo por una sección de las fuerzas armadas españolas contra el gobierno de la Segunda República desde esta fecha al 1 de abril del año 1939, en que Francisco Franco proclamó, victorioso, la parte bélica que representaba, surtida esta de la ayuda de las fuerzas alemanas que encabezaba Hitler y las italianas que dirigía Mussolini.

