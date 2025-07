¿De verdad los europeos se bañan poco?

Seguro que alguna vez escuchaste o incluso dijiste aquello de que “los europeos se bañan poco”. Es un chiste viejo que sigue vivo en redes sociales, memes y charlas informales. Pero ¿cuánto hay de cierto en esa idea? La historia explica de dónde viene, pero la realidad actual es bastante más matizada.

De dónde nace el mito

Para empezar, hay que decirlo claro: este estereotipo tiene un origen real, pero muy antiguo. En la Edad Media y parte de la Edad Moderna, en muchas ciudades europeas se cerraron los baños públicos por miedo a enfermedades como la peste. La medicina de la época sostenía que el agua caliente abría los “poros” y dejaba entrar infecciones. Resultado: mucha gente redujo el baño con agua y se conformaba con paños húmedos y ropa limpia. Mientras tanto, otras culturas, el mundo islámico, Japón, las civilizaciones precolombinas, tenían costumbres más frecuentes de baño. Esa diferencia histórica se quedó en el imaginario como sinónimo de “el europeo sucio”.

Pero claro: eso fue hace siglos. ¿Y hoy?

En la Europa actual, las cosas son muy distintas. Las encuestas de consumo y hábitos muestran que bañarse o ducharse varias veces por semana es normal en prácticamente todo el continente. Eso sí, hay diferencias: En el sur (España, Italia, Francia) la ducha diaria es una costumbre bastante establecida. En el norte (Reino Unido, Alemania, Países Bajos) la frecuencia media puede ser algo menor (unas 4–6 veces por semana), en parte porque los inviernos son fríos y la piel es más sensible a resecarse.

Pero de ahí a decir que “no se bañan” hay un mundo. También hay que considerar que cada cultura ve la higiene a su modo. En países tropicales o muy calurosos, donde se suda bastante, es normal bañarse dos o tres veces al día. En climas más fríos y secos, no se siente igual la necesidad.

El chiste que se convierte en arma. Lo curioso es que este cliché no se queda en la broma inofensiva. En redes sociales se usa para burlarse, crear memes y hasta como herramienta política. Hay cuentas que lo repiten para ridiculizar a Europa o a “Occidente” en general. Se usa en propaganda para reforzar la idea de que otras culturas son “más limpias, más civilizadas”. Ayuda a consolidar un “nosotros contra ellos” muy conveniente en disputas geopolíticas. Al final, es un ejemplo clásico de cómo un estereotipo con algo de base histórica se convierte en munición para la confrontación cultural.

¿Es justo decirlo hoy?

En realidad, no. La frase ignora siglos de cambios. Hoy en Europa hay agua corriente en prácticamente todos los hogares, productos de higiene accesibles y normas sociales claras sobre el aseo. Sí, hay diferencias culturales en la frecuencia del baño. Pero no se puede decir honestamente que “los europeos no se bañan”. Es una simplificación burda que sirve más para provocar risa fácil o desprecio que para describir la realidad.

En mi opinión, este mito es un buen recordatorio de cómo los estereotipos pueden nacer de algo real, pero envejecen mal. Hoy sigue vivo como chiste y como arma para burlarse del otro. Entender de dónde viene y cómo se usa nos ayuda a no repetirlo sin pensar. Porque las bromas están bien, pero también está bien saber la historia completa antes de reírse.

