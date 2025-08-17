El costo de la vida en RD

POR LUIS M. GUZMAN

La canasta familiar es el conjunto de bienes y servicios que necesita un hogar para vivir dignamente durante un mes. Incluye alimentos, vivienda, transporte, salud, educación y otros gastos. En el primer trimestre de 2025, el costo promedio nacional fue de RD$46,716, según el Banco Central, aunque esta cifra varía según ingresos y lugar de residencia.

No todas las familias enfrentan el mismo gasto. Las de menores ingresos (quintil 1) requieren unos RD$27,943 al mes, mientras que las de mayores ingresos (quintil 5) superan los RD$76,109. Estas diferencias no solo reflejan precios, sino también hábitos de consumo y acceso a servicios que encarecen o abaratan la vida diaria.

En las zonas urbanas, los precios suelen ser más altos por el costo de la vivienda, transporte, educación y servicios básicos. En las rurales, aunque la renta de vivienda es menor, algunos alimentos y productos llegan más caros por los gastos de transporte y distribución desde las ciudades o puertos.

El gasto en vivienda es una de las cargas más grandes para las familias urbanas. Muchos hogares destinan más del 30% de sus ingresos al alquiler. A esto se suman electricidad, agua potable e internet, que juntos representan una porción importante de la canasta urbana y presionan el presupuesto familiar.

En las áreas rurales, aunque la vivienda sea más barata, el transporte encarece productos como aceite, arroz, leche o carne. Además, las distancias hacia hospitales, mercados o centros educativos elevan el gasto en combustible, un impacto que no siempre se refleja con claridad en las estadísticas oficiales.La estructura de consumo también es distinta.

En las ciudades, los hogares gastan más en bienes y servicios no alimentarios, como educación privada, restaurantes y entretenimiento. En el campo, el gasto se concentra más en alimentos y necesidades básicas, lo que hace que las subidas de precios de comida afecten más a estas familias.

El transporte es un factor clave. En zonas urbanas, el costo diario de pasajes o gasolina pesa en el presupuesto. En las rurales, aunque el transporte público es menos frecuente, las distancias más largas obligan a usar vehículos propios o pagar traslados costosos para acceder a servicios esenciales.

Los ingresos son más bajos en el campo y la informalidad laboral es mayor. En República Dominicana, la informalidad ronda el 53%, lo que significa que muchas personas no tienen acceso a seguridad social ni salarios estables, reduciendo su capacidad de cubrir la canasta familiar completa.

La inflación general se ha moderado, con un 3.40% interanual en julio de 2025, pero los precios de alimentos y vivienda siguen presionando. Aunque haya estabilidad macroeconómica, los hogares sienten que el dinero rinde menos porque los niveles alcanzados en 2021-2023 no han retrocedido.

El salario mínimo de grandes empresas es de RD$27,989, lo que cubre solo cerca del 60% de la canasta promedio. Incluso con el aumento programado para 2026 (RD$29,988), seguirá existiendo una brecha que obliga a muchos a depender de varios ingresos o de remesas familiares, que sumaron US$4,903 millones entre enero y mayo de 2025.

Para cerrar estas brechas se necesitan políticas adaptadas a cada realidad. En zonas urbanas, controlar el aumento de alquileres y mejorar el transporte público; en zonas rurales, invertir en carreteras, mercados de abasto y programas que reduzcan el costo de alimentos y servicios básicos.

El costo de la vida es un reflejo de las desigualdades estructurales del país. Comprender cómo varía la canasta familiar según el lugar y el nivel de ingresos es clave para diseñar políticas efectivas. Solo así se podrá garantizar que más hogares, en el campo o en la ciudad, alcancen una vida digna y estable.

