El Coronavirus traerá un nuevo orden mundial

Hablar de los cambios que seguirán produciéndose por los efectos de la pandemia Covid-19 aunque pareciera un tema agotado, en términos económicos, políticos, sociales y medioambientales, se tendrá que seguir hablando largo y tendido , es que esta pandemia traerá consigo un nuevo orden mundial en la cual unos pocos tendrán sus problemas resueltos pero la gran mayoría, que son los más necesitados tendrán que hacer grandes esfuerzos para presionar a los gobiernos a realizar los cambios que demandan esta coyuntura.

La gravedad de la pandemia y de la recesión mundial han obligado a la mayoría de los gobiernos a multiplicar las transferencias monetarias directas (TMD), a las personas mas necesitadas. Esto reactivó el debate acerca de la Renta Básica Universal (RBU), que había cobrado fuerzas en las últimas décadas ante el aumento de la pobreza y la desocupación o desempleo. La idea la vienen ensayando desde hace décadas Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, los Países Bajos y la India. En América Latina están México y Argentina.

La República Dominicana al igual que México y Argentina debiera iniciar un proceso de establecer el sistema de “Renta Básica Universal (RBU), que consiste en asignarle a todos los ciudadanos y residentes permanentes, sin condición alguna, un ingreso de base con independencia de cualquier otro tipo de recursos que posean o que puedan percibir. De ahí su gran relevancia en estos momentos, cuando la falta de empleos y de medios constituyen amenazas ciertas para la libertad y la igualdad. Esas sugerencias las realiza el profesor José Nun, abogado y politólogo de Argentina.

El sistema de Renta Básica Universal (RBU), para el caso de la República Dominicana siendo un país de ingresos medios podría iniciar aplicándose a todos los sectores pobres y muy pobres, entre las edades menores de 18 años y mayores de 60 años, como ingreso fijo mensual, excluyendo a las personas pensionadas que cubra el monto de la canasta familiar, ajustada por el índice de inflación, que le garantice una renta fija mensual para cubrir las necesidades básicas de subsistencia de la gran mayoría, que incluya por igual a hombres y mujeres.

El experto de Murcia (Nacho Temiño), dice que El capitalismo se verá obligado a adaptarse a esta crisis causada por Coronavirus. El nuevo modelo económico deberá tener en cuenta tres factores esenciales: La salud, El bienestar y Nuestra relación con el planeta (protección del medio ambiente). Y a seguidas, agrega; “Diez claves del mundo que nos espera durante y después del coronavirus, entre ellos citamos algunas:

El libre mercado como lo conocemos ha muerto – resurgirá un nuevo capitalismo. El social y el de cuidar el medio ambiente y la globalización pasará a la historia como una época de apogeo de la economía de libre mercado, pues desde ahora se necesitará una mayor intervención del estado en la economía para garantizar mantener la estructura capitalista y salvar el colapso del entretejido social.

La clase media es cosa del pasado. En líneas generales iremos hacia una sociedad más igualitaria, con una pequeña clase alta que vivirá a unos niveles que el resto sólo podrán soñar.

Es posible que la Renta Básica Universal (RTU) sea una alternativa para algunos gobiernos y Estados, evitando poner entredicho la gobernabilidad de la maltrecha democracia capitalista. Esta acción representaría «un contrato de igualdad radical, ya que todos los individuos recibirían algo de idéntico valor y libre de condicionamientos, sin discriminación de color, estatus, clase social, sexo, religión ni edad”, puntualiza la economista y profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro Lena Lavinas, consultada por DW.

La economista afirma que “se acelerará la robotización y la digitalización”, por lo que deberá haber más intervención del estado para garantizar lugar a los empleos perdidos. El dinero en efectivo tiene los días contados. El Coronavirus ha agilizado el proceso de desarrollo para el comercio electrónico y digital debido al distanciamiento y acuartelamiento de la población, limitando todo esto el uso de dinero en efectivo y un empujón al teletrabajo y al comercio electrónico. Mucha gente trabajará desde casa.

La República China salió de la era del dragón y entraron a la era del Buey según su calendario. La Organización de Las Naciones Unidas (ONU), declaró al año 2021 como el “Año Internacional de la Eliminación del Trabajo Infantil”. La República Dominicana no le puso nombre al 2021, mientras China aprovecha esta crisis para blanquear su imagen y confirmar su posición hegemónica. No olvidemos que gran parte del mundo necesita los productos Made in China para hacer frente al COVID-19 y ya lo hemos visto, porque no obstante estar muy lejos de nosotros, la primera vacuna que llegó aquí, fue la de China.

Con la aparición del Covid-19 la globalización está agonizando, los intercambios comerciales bilaterales entre países están disminuyendo, la escasez de productos es un hecho; las grandes naciones han dado la espalda a los países más pequeños y pobres; las vacunas no llegan y los ciudadanos siguen sufriendo, las economías están en crisis profundas y se necesita más intervención del estado para incentivar la producción de bienes y servicios y garantizar la subsistencia para la gente en empleo, salud, educación, medio ambiente, seguridad social, cultura y deporte, porque estamos transitando un mundo nuevo y hay que conducirlo.

