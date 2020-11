El Cónsul de NY se gana más de US 8 millones

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

Aunque reducir la nómina del Consulado de NY es un reclamo, la mayoría de la diáspora espera que haya más transparencia con el manejo de los ingresos pues la retención de más del 50% para gastos corrientes de la sede consular termina en los bolsillos del cónsul.

Según la resolución 02-07 el Cónsul de NY tiene derecho a retener más del 50% de cada libreta de pasaporte vendida y de cada visa aprobada y enviar como pago por costo 21.12 dólares a la Dirección de Pasaporte y 20 dólares al Ministerio de Relaciones Exteriores.

El precio de las visas dominicana ascienden a 70, 80 y 90 dólares y las libretas nuevas cuestan 115 dólares. Por los ingresos de renovación, poderes notariales, traducciones, apostillas y de ciudadanía el Consulado retiene el 100% que le ingresa por servicios.

Las recaudaciones por libretas que se envió a la Dirección de Pasaporte por 21.12 dólares en 2019 fueron de US 858, 116 y hasta septiembre del 2020 fue de US 628, 671. Y los US 20 de las visas remitidas al Mirex fueron US2, 315 en 2019 y 1,000 en 2020.

Pero en otro informe las recaudaciones del Consulado de NY de los servicios en general da cuenta de que tuvo ingresos en el 2019 de US8, 992,526 millones y hasta Septiembre del 2020 recibió US 4, 502,905 millones y gastó US 17, 500 y US 49,917 en 2019 y el 2020

Por una simple reducción matemática de los gastos corriente y los pagos de las libretas a pasaportes y de las visas al Mirex, obtenemos que el Cónsul de NY retuvo más de 8 millones de dólares en 2019 y más de 3 millones de dólares hasta septiembre del 2020.

Estamos hablando que el ex Cónsul Carlos Castillo y el actual Cónsul Eligio Jaquez en un año se ganan sin ponerle la mano a los 2,700 dólares de salario, más de 8 millones de dólares lo que representa transferido al peso dominicano, más de $400 millones de pesos.

Aunque se dice que el Cónsul reparte parte de este botín que administra a discreción a funcionarios del palacio, también usa otra parte de este dinero para crear nóminas invisibles o paralelas donde coloca a familiares, amigos y compañeros que viven en NY y en la RD.

Es absurdo que sigamos en este desorden. Esos recursos que ingresan al consulado por servicios consulares deben cobrarse por bancos, depositarlos en la cuenta única, quitar la retención de los consulados y aprobar un presupuesto de ingresos y gastos.

Hay 8 consulados de RD en EU, dos en Puerto Rico, y dos en NY. Y otros 4 están en New Orleans, Miami, Chicago, y Boston. Sólo hay 4 consulados que emiten libretas de pasaportes que son Boston, Miami, San juan PR y NY. También hay dos embajadas en EU.

