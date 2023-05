El congresista borrego

EL AUTOR es abogado. Reside en Puerto Plata.

Algunas personas nos han preguntado por qué nosotros estamos buscando una diputación para las próximas elecciones congresuales de mayo del 2024. La respuesta es simple.

Porque las élites y/o las directivas que controlan los partidos grandes (El PRD para ese entonces, el PLD y el PRSC), se encargaron en el 2010 de ponerle un enorme obstáculo a los ciudadanos que quisieran introducir un proyecto de ley en el Congreso Nacional (Iniciativa de ley).

Observen los requisitos que introdujeron en su Constitución del 2010 para que nadie prácticamente lo haga (o se atreva):

Artículo 97.- Iniciativa legislativa popular. Se establece la iniciativa legislativa popular mediante la cual un número de ciudadanos y ciudadanas no menor del dos por ciento (2%) de los inscritos en el registro de electores, podrá presentar proyectos de ley ante el Congreso Nacional.

Es decir, si el padrón hoy tiene inscritos unos 7,000,000 de electores, usted, yo y cualquier otro ciudadano, tendría que buscar 140,000 firmas para poder ir al Congreso Nacional e introducir un proyecto de Ley.

La idea es que nadie lo haga, para que aquí sólo se sigan aprobando (o dejando de aprobar) las leyes que a los partidos políticos, a sus élites y a las élites empresariales les convienen votar, aprobar y promulgar!

¿Qué nos queda? Aspirar por medio de una candidatura independiente que pueda ser respaldada por los electores de nuestra circunscripción, para que, si Dios así lo permite, poder llegar a la Cámara de Diputados e introducir al menos unos diez (10) proyectos de ley que tenemos en agenda.

Muchas leyes que el país y muchas provincias en particular necesitan, hoy no las tenemos porque los actuales senadores y diputados son en su mayoría una legión de borregos que solo hacen lo que les conviene a sus respectivos partidos y a las élites que los controlan (Siguen las líneas que éstas les bajen).

Solo votando por gente independiente, que no tiene compromiso con élites políticas y ni empresariales, el Congreso Nacional podrá adecentarse y tener finalmente congresistas que sí tienen un compromiso con los electores que los escogieron para que los representen por mandato.

Tengan presente siempre esto: Los congresistas de los partidos tradicionales, no los representan a ustedes, ellos representan los intereses de sus partidos, los suyos propios y los de los que les financian sus campañas electorales.

Por eso hoy no tenemos una ley de responsabilidad fiscal que controle el gasto y el endeudamiento del gobierno; una ley que criminalice las botellas y el nepotismo; una ley que criminalice la obstrucción de justicia de los particulares; una ley que criminalice el desacato judicial; una ley que controle la publicación de encuestas: una ley que criminalice el favoritismo y el tráfico de influencia; una ley que regule el referendo.

El que está en el gobierno no le conviene la primera (Responsabilidad fiscal), por lo tanto nunca dará el visto bueno para que eso suceda. El que está en el gobierno y la oposición (por si llega al gobierno) no le conviene sancionar el otorgamiento de botellas y el nombramiento de familiares en la administración pública (Les quita poder).

Es una vergüenza que en RD no sea un delito que un particular obstruya la justicia. Pero lo más vergonzoso es que muchas veces en RD no se cumple con lo decidido (desacato judicial).

¿Por qué España y otros países controlan la publicación de encuestas y nosotros no? Es asqueante saber que en RD el favoritismo y el tráfico de influencia en el Estado está exenta de una sanción ejemplar.

¿Y por qué después de casi trece (13) años, seguimos con una omisión constitucional deliberada, pues no tenemos una ley que regule la figura del referendo?

Porque nada de lo anterior es parte de la agenda (de sus intereses) de los partidos políticos y de sus élites! En otras palabras, la mayoría de congresistas que hoy conforman el Congreso Nacional, no representan sus electores, más bien son una enorme legión de borregos, que, como si fueran niños de kindergarten, aprueban y desaprueban, todo lo que las élites de sus respectivos partidos les ordenan.

¿En serio es ese el congresista que usted quiere que continúe en el Congreso Nacional?

jpm-am

