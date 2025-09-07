El cartel de los estúpidos (OPINIÓN)

EL AUTOR es ingeniero agrónomo, abogado, escritor y político. Reside en Nueva York.

1 – Haría cosa de un mes: contraté a un obrero que hace trabajos de pintura, plomería y electricidad para hacer unas reparaciones en mi apartamento. El trabajo fue acordado por 10 mil pesos. Aquel obrero inició sus labores un lunes a las 8 AMcon dos ayudantes haitianos. Todo lo haría en un solo día. Así fue.

2 – El hombre, desde el inicio, encendió el radio que trajo consigo. Aquello era bachatas van y vienen. A las tres de la tarde, Kike y sus ayudantes ya se habían tomado 7 cervezas. Según me dijo, para apaciguar el calor sofocante. Hasta a mí me brindó un par de vasos.

3 – De repente oigo a Kike maldiciendo a Nicolás Maduro. Es que en su radio había oído las noticias que acusaban al líder venezolano de dictador, ladrón, asesino y narcotraficante. La noticia la sostenían con un relato punzante. “Maduro tiene oprimido y hambreado al pueblo. Las cárceles las tiene llenas de presos políticos. Maduro se robó las elecciones. Edmundo Gonzales es el legítimo presidente de Venezuela. Hoy Venezuela es un narcoestado. Maduro ha matado la democracia, la libertad y los derechos humanos. Maduro ha generado la pobreza que hoy viven los venezolanos; además, ha propiciado que 10 millones de venezolanos hayan tenido que salir de su país. Estados Unidos lucha para reinstalar la democracia en Venezuela para llevarle a esa nación la paz, el progreso y la felicidad que antes tenía. Maduro y sus secuaces se merecen la muerte o la prisión de por vida”.

4 – La reacción de Kike me causó curiosidad. Al calor de ese sentimiento lo abordé. Kike, dígame una cosa, ¿por qué usted odia tanto a Maduro? ¡Oh! Me dijo: «¿Y usted no oye lo que las noticias dicen de ese ‘malnacido’? Ese hombre es un demonio —me contestó gesticulando—, con una boca a la que le faltaban como 13 piezas, entre muelas y dientes.

5 – No tenía que preguntarle nada más sobre Venezuela. Su opinión ya me decía todo sobre su pobre formación política. Sí le pregunté por su vida. Me dijo que tenía 40 años, pero ya parecía de 60. Me dijo que nunca se había casado, pero que tenía once hijos con seis mujeres. Que estas no lo dejaban en paz llevándolo a la fiscalía por cuestión de pensión alimenticia. Para colmo, le pregunté por qué había perdido tantos dientes. Me contestó: «Por milagro hallo yo para comer». Usted cree que es fácil entrarle a un dentista. Finalmente, me dijo que era católico y devoto de la Virgen de la Altagracia.

6 – A la semana siguiente, por pura curiosidad, abordé con el tema venezolano a doña Ramona X, la señora que va quincenal a limpiarme el apartamento. ¡Oh sorpresa!, sus expresiones sobre la problemática de Venezuela y de Maduro eran similares a las de Kike. Doña Ramona me dijo que tenía 38 años, pero aparentaba 50. Al igual que a Kike, a ella le faltaban como una docena de dientes y padecía de mil dolencias que no podía tratar por falta de dinero.

7 – Doña Ramona apenas sabía leer y escribir y tenía 4 hijos. Dos eran motoconchistas y las doshembras ya la habían hecho abuela. Todos vivían en ranchos similares a los ranchos de cartón de que hablan “Los Guaraguaos” en su canción “Los ranchos de cartón”. Para más, los niños de esos barrios de calles rotas y rebosantes de basura también tienen sus vientres llenos de lombrices. Y los obreros también bajan cansados, después de un día de duro trabajo en la fábrica de un explotador.

8 – Acicateado por la curiosidad que me habían despertado Kike y doña Ramona, y pretendiendo ser sociólogo, seguí con mi investigación de campo. Doña Fefa es evangélica y semianalfabeta. Ella, varias veces, ha tocado mi puerta para predicarme el evangelio. Esta señora tiene unos 60 años. En su rostro, cabello y piel, se puede apreciar que ha sido maltratada por la vida. Ha perdido dos hijos; le quedan dos. Todos los hombres la han engañado. Es abuela y bisabuela. Me dice que ha sufrido tanto, y que su única salvación ha sido entregarse a Cristo.

9 – Doña Ramona, pese a ser semianalfabeta, se cree con las luces suficientes para predicar “La Palabra”, porque según ella, el Espíritu Santo le da esa sabiduría. Cuando ella predica, no es ella la que lo hace, sino el Espíritu Santo que la posee. Como ella está empoderada con ese don, la abordé con el tema (para mí), el genocidio en Gaza. Mire usted, don Miguel —me dijo—, ese es un tema muy complicado, pero no es un genocidio como usted dice. Mire, para que usted pueda entender ese problema, vaya el domingo a mi iglesia para que el pastor le explique lo que realmente está pasando con esa guerra. Él sí que entiende de eso. Así usted verá que no es un genocidio, sino que el pueblo de Dios, que es Israel, tiene que defenderse de quienes lo quieren destruir. Pero doña Ramona, ya van más de 35 mil niños asesinados. Bueno, es que en cosas así, pagan justos por pecadores. Pero vaya a la iglesia, y el pastor le explicará ese lío, para que usted pueda entender lo que realmente pasa entre israelitas y palestinos.

10 – Para terminar, le pregunté a doña Ramona: «¿Y qué usted piensa del presidente de Venezuela?» ¡Y usted no oye las noticias! ¡ese hombre es un demonio!, me dijo.

11 – Para tener más elementos de juicio en mi investigación, con preguntas similares abordé a varios motoconchistas, a buhoneros, a colmaderos, a mecánicos, a mujeres que venden en las esquinas café, pastelitos, tortas y alimentos similares. Es decir, en torno a los sucesos de Venezuela, la guerra en Ucrania y el genocidio en Palestina, obtuve opiniones de gente semianalfabeta y con mucha pobreza encima. ¡Y oh sorpresa de la vida!, todos querían tener a Maduro en frente para ahorcarlos con sus propias manos.

12 – Para seguir con mi auscultación social, trasladé mi investigación a otro segmento de la población. Esta vez me acerqué a políticos curtidos en las lides políticas y a profesionales y comunicadores de los llamados influencers. De nuevo, ¡oh sorpresa! Sus criterios sobre los temas planteados no diferían mucho de los externados por el segmento poblacional anterior.

13 – Para determinar el nivel de conocimiento en geopolítica y geoeconomía que una persona debe poseer para discutir estos asuntos correctamente, le formulé a cada uno de mis interlocutores interrogantes como las siguientes: ¿Qué me puedes decir de los derrocamientos de Jacobo Árbenz, Salvador Allende y Juan Bosch? La mayoría me respondió que esos derrocamientos ocurrieron porque los Estados Unidos descubrieron que esos presidentes eran comunistas. Muchos (el 90%) no sabían quién era Jacobo Árbenz.

14 – Pregunté a todos qué sabían del Plan Cóndor, de la masacre de El Mozote en El Salvador, de la Escuela de las Américas, de los muchos dictadores que los Estados Unidos habían impuesto en nuestra América hispana. Pregunté qué sabían ellos de los motivos petroleros y de metales que tenía Estados Unidos para interesarse tanto por la libertad, la democracia y los derechos humanos de nuestra América hispana. Pregunté qué sabían ellos del papel de la CIA y de la USAID en nuestros países. Pregunté qué sabían ellos de hombres como Luis Posada Carriles, Henry Kissinger, Dan Mitrione, Otto Reich, John Negroponte, Roger Noriega, Elliot Abrams, John Foster Dulles, Allen Dulles. Pregunté qué sabían ellos de las actividades criminales de la United Fruit Company y de las petroleras norteamericanas y europeas. Las respuestas a mis preguntas no fueron dadas. Mis interrogados (médicos, ingenieros, sociólogos y políticos de larga data, etc.) apenas podían balbucear barrabasadas sobre comunismo, anticomunismo y terrorismo.

15 – Para saber qué tanto ellos podían opinar con propiedad sobre la guerra proxy en Ucrania, pregunté: ¿Conocen ustedes el papel que en la sublevación de Ucrania contra Rusia jugaron Victoria Nuland, el senador John McCain y la CIA? ¿Quiénes y por qué derrocaron en 2014 a Víctor Yanukovich, el presidente legítimo de Ucrania? ¿Saben quién fue Stepán Bandera y el Batallón Azov? ¿Conocen ustedes del plan de la “Rand Corporation” para llevar a cabo la guerra proxy en Ucrania? ¿Saben ustedes quién y para qué se destruyó el oleoducto Nord Stream 2? ¿Qué sabe usted de los acuerdos de Minsk? ¿Qué dijo de ese acuerdo Angela Merkerl?

16 – Amigos lectores, para mi sorpresa, la mayoría de los interpelados (el 90%) no sabía ni qué era una guerra proxy. Y de las demás preguntas, no sabían ni papa. Para finalizar, preguntaba: ¿ha leído usted Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano? Estimo que solo un 20% de los interpelados había leído este libro fundamental para comprender la sublevación de nuestra América hispana contra las élites que gobiernan a los Estados Unidos.

17 – Para finalizar con estos “intelectuales”, quise saber la opinión de ellos sobre el genocidio en Gaza. Cierto, una mayoría estaba contra este genocidio, pero muchos ignoraban que la matanza de palestinos y el robo de sus tierras comenzó hace 78 años, y que la reacción de Hamas tiene sus motivos en estos 78 años de robo y opresión. Para colmo, muchos de ellos consideran como cierto que Israel es el pueblo elegido por Dios, y que las tierras de Palestina son de los judíos semitas, porque así está escrito en la Biblia.

18 – Lo que más me llamó la atención de este periplo investigativo fueron las respuestas de los llamados comunicadores influencers. De los temas tratados, estos tipos son perfectos ignorantes. Pero fíjese usted, ellos con el tipo de comunicación que hacen están ganando buen dinero. Estos individuos lucen rozagantes. Visten bien, comen y beben a lo gourmet, andan en lujosos carros. Para divertirse van a lugares exclusivos, viajan mucho. Estos señores, en su mayoría hombres jóvenes y robustos, andan con mujeres hermosas. Y las influencers femeninas se dan la vida de princesas. Es decir, ambos géneros se dan la gran vida con el dinero que ganan, dizque con informar y orientar al pueblo.

19 – En este escenario, los criterios de los políticos sobre estos temas son patéticos. Decantan sus simpatías por los Estados Unidos. Valoran que esta nación tiene que cuidar su zona de influencia del comunismo y del narcotráfico. Para ellos no existe eso de soberanía y la libre determinación de los pueblos. Hablar de saqueo e imperialismo es un tema vedado para ellos. Amigo lector, ¿qué piensa usted de este fenómeno cultural e ideológico?

A modo de conclusión

A – En el ensayo “Las leyes fundamentales de la estupidez humana”, del economista italiano Carlo M. Cipolla, define la estupidez humana como «una acción o un comportamiento que disminuye la capacidad del individuo para lograr sus objetivos, o que disminuye la capacidad del grupo al que pertenece para lograr sus objetivos».

Definición y teoría de Cipolla de la estupidez humana

B – La estupidez humana, según el historiador económico Carlo M. Cipolla, se define como un comportamiento que causa daño a otros sin obtener ningún beneficio para el propio individuo, e incluso a menudo perjudicándose a sí mismo. Según Cipolla, existen cinco leyes fundamentales de la estupidez humana:

La ley de la universalidad: Cipolla sostiene que la estupidez es un fenómeno que se encuentra en todas partes y que afecta a todas las personas por igual, independientemente de su género, raza, edad o nivel socioeconómico.

La ley de la inevitable pérdida: Cipolla afirma que, en cualquier situación, siempre habrá una cierta proporción de personas que actúan de manera estúpida, sin importar cuánta información tengan a su disposición.

La ley del doble efecto: Esta ley establece que una persona estúpida causa daño a otras personas sin obtener ningún beneficio para sí misma. Además, el daño causado por una persona estúpida es siempre mayor que el beneficio obtenido por ella.

La ley de la no compensación: Cipolla argumenta que una persona inteligente puede compensar los errores de una persona estúpida, pero una persona estúpida no puede hacer nada para compensar sus propios errores.

La ley de la agresividad: Según esta ley, las personas estúpidas son más propensas a causar daño a otras personas que las personas inteligentes.

C – En mis escritos no me gusta usar el término estúpido. Su empleo me resulta hiriente, agresivo, grosero e insultante. Pero se da el caso de que los científicos sociales, como los sociólogos y psicólogos, les llaman estúpidos, tontos, idiotas, pendejos, etc., a quienes acusan un alto grado de brutalidad y arrogancia. El estúpido es una especie de tarado, pero que se cree el más sabio, el más listo, el más inteligente, el que todo lo sabe. El estúpido es una de las peores lacras de este mundo.

D – Facundo Cabral se refirió a este segmento de la humanidad como los “pendejos”. Respecto a ellos, Facundo sustentó: “Le tengo miedo a los pendejos, porque son muchos y pueden elegir a un presidente”

E – Mark Twain de los estúpidos nos dejó la advertencia siguiente: nunca discutas con una persona estúpida. Primero te arrastrará a su nivel y luego te vencerán con su experiencia.

F – Albert Einstein sostuvo de los estúpidos: «Hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy seguro, de la estupidez humana, no.

G – Para Arthur Schopenhauer, la estupidez se caracteriza por la carencia intelectual y la falta de vigor en la inteligencia que impide al individuo comprender el mundo que lo rodea. Debido a esta falencia, el estúpido está expuesto a la manipulación y al error. Sin embargo, el estúpido cree saberlo todo, aunque no puede ver la conexión entre causa y efecto, motivo y acción, ni en la naturaleza ni en las acciones humanas. Para Schopenhauer, el estúpido es el tipo de persona más peligrosa, incluso más que el malvado.

Impacto de la estupidez en la sociedad

H – La estupidez humana trasciende culturas y épocas, afectando dinámicas sociales y políticas. Se manifiesta con decisiones irracionales, comportamientos erráticos de las masas y en la resistencia a cuestionar dogmas establecidos. Por ejemplo, en regímenes autoritarios, la propaganda puede llevar a la población a aceptar realidades evidentes sin cuestionarlas, lo que resulta en consecuencias desastrosas.

Reflexiones filosóficas sobre la estupidez humana

I – Filósofos como Aristóteles y Nietzsche han reflexionado sobre la naturaleza de la estupidez. Aristóteles la considera no solo como falta de conocimiento, sino como falta de sabiduría, mientras que Nietzsche la ve como una resistencia a aprender de los errores. La «estupidez de las masas», como la describe Gustave Le Bon, se refiere a cómo los individuos pueden actuar de manera irracional cuando forman parte de un grupo, perdiendo su capacidad de juicio crítico.

J – Comprender las causas de la estupidez y sus consecuencias es crucial para evitar repetir errores del pasado y fomentar un pensamiento crítico en la sociedad. La reflexión sobre la estupidez puede ser un primer paso hacia la mejora y el crecimiento personal y colectivo. Ello así porque los pueblos, colectivamente, siempre han sido víctimas de la estupidez. Por ejemplo, en los tiempos de Poncio Pilato, era una costumbre que el gobernador, durante la fiesta de la Pascua, liberara a un prisionero a elección de la gente. En este contexto, el gobernador Poncio Pilato le dio al pueblo a elegir entre Barrabás, un criminal convicto, y Jesús. El pueblo, instigado por los líderes religiosos, pidió la liberación de Barrabás y que Cristo fuese crucificado. Es historia decir, que Poncio Pilato se lavó las manos, Tal como hizo José María Aznar después que apoyó la guerra de Estados Unidos contra Irak. El más del millón de muertos que causó esa guerra y la destrucción total de Irak, fue fruto de la estupidez y la perversidad de hombres como ese español de las tinieblas.

K – En los tiempos de la Inquisición, la gente del pueblo (muy estúpida, harapienta, hambrienta y oprimida) asistía en masa a presenciar con alegría la quema de personas que eran tachadas de herejes por el poder eclesiástico jerárquico. La Primera y Segunda Guerra Mundial fueron posibles porque unos pueblos estúpidos se dejaron envolver por la oratoria perversa de líderes malvados.

L – En este tiempo, los argentinos se han equivocado medio a medio al elegir a un estúpido como Gabriel Milei. En Europa, sus líderes (todos estúpidos) están enrumbando a la Unión Europea hacia el caos y la destrucción total. Actualmente, también los Estados Unidos están en camino a la destrucción por causa de líderes demócratas y republicanos estúpidos. Es una estupidez apoyar el genocidio que Benjamín Netanyahu está llevando a cabo en la Franja de Gaza. Fue una estupidez de los demócratas tratar de destruir a Rusia usando a Ucrania como punta de lanza. Es una estupidez de los europeos participar en una guerra que los destruye a ellos mismos. Fue una estupidez de Trump nombrar a Marco Rubio secretario de Estado. Es una estupidez la guerra desatada contra Venezuela. En sus estúpidas políticas, lo que han hecho es formar un bloque que resulta más poderoso que los Estados Unidos. Me refiero al bloque Shanghái, que reúne a Rusia, China, la India, Corea del Norte y a otras naciones. Esto, sin nombrar el grupo de los BRICS.

M – En general, millones de personas estúpidas son estafadas por sus líderes religiosos y políticos. Y muchos pueblos latinoamericanos se están equivocando cuando eligen de presidentes a individuos que, una vez en el poder, obran como títeres de poderes extranjeros y de las oligarquías locales.

N – La cosa es como la sentenció Simón Bolívar: nos dominan mas por ignorancia que por las armas. También la cosa es como lo advirtió Noam Chomsky: “Nadie pondrá la verdad en tu mente; es algo que debes descubrir por ti mismo”.

Ñ – Espero que este trabajo contribuya a ilustrar a nuestro pueblo en cuanto a quiénes son verdaderamente sus enemigos, quienes en la mayoría de las veces se aprovechan de la ignorancia del pueblo para venderles mentiras por verdades. Erradiquemos la ignorancia, para que dejemos de pertenecer al “cartel de los estúpidos”. Recordad: “Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres”. Ya en este estado de conciencia, por favor, dejémonos de creer en todas las mentiras y falsedades que los monstruosos medios de comunicación occidentales se empeñan por sembrar en la mente y conciencia de quienes ellos dan por sentado que son unos estúpidos, y por ende presas fáciles para el engaño, por medio de la manipulación más abyecta.

Que Dios abra las mentes y corazones de los pueblos de Occidente para que se comprenda que el ataque al chavismo no es por democracia, libertad y derechos humanos. Sino para robar y saquear el petróleo y demás recursos naturales que contiene en su suelo ese hermoso y aguerrido país.

