El cambio climático y el calentamiento global

Transitaba los campos en el afán de cada día para el cuidado de los animales, la siembra de cultivos y las cosechas más de tres décadas atrás y no sentía el peso del calor sofocante que abraza el medio ambiente en estos días. Asistía a clase y recorría grandes distancias sin sentir ese intenso calor que sofoca y aturde nuestro cuerpo, hoy día. Es el cambio climático que está azotando el planeta y la mayoría de la gente no sabe que lo está causando y los que lo saben no hacen esfuerzos para evitarlo.

Durante los días 12, 13 y 14 de septiembre del 2022 se llevó a cabo “La Cumbre Climática de la Juventud de Latinoamérica” en la ciudad de Cartago, San José Costa Rica. Esta cumbre reunió más de 300 jóvenes activistas y cientos de organizaciones de 18 países con el fin de hacer alianzas y unir regionalmente la gente y hacer las demandas para impedir continuar el camino hacia un holocausto ecológico.

La humanidad está viviendo un aumento en la temperatura a nivel global que está causando un calentamiento sin precedentes y los ecosistemas están desapareciendo; se ha disminuido el caudal de los ríos, se está perdiendo la capa boscosa, se están derritiendo las montañas de hielo, el nivel de las aguas del mar están aumentando y poniendo en peligro grandes extensiones de tierras; la producción de alimentos está amenazada y con las consecuencias de haber hambrunas en todo el planeta, la vida del hombre en la tierra está amenazada.

¿Cuáles son las causas y que debemos hacer? Las principales causas del cambio climático son entre otras: 1. El transporte contaminante. Cada persona quiere un vehículo y es uno de los focos de mayor contaminación. 2.La industria como provocador del cambio climático, con los desechos contaminantes vertidos en los ríos y en el mar 3. Generación excesiva de residuos, hay que no tirar basura en las calles. 4. La agricultura y la ganadería excesiva, 5. Derroche de energía, 6. Deforestación y 7. Edificios que necesitan rehabilitación energética.

Todos podemos colaborar para mitigar el cambio climático y el calentamiento global, cuando viajamos en automóviles emiten gases de efecto invernadero que destruyen nuestra atmósfera, que es la causa del cambio climático; es mejor usar el transporte colectivo y montar en bicicleta; debemos reducir el consumo de energía en casa; apoyar las acciones de las instituciones que luchan contra el cambio climático; reciclar los residuos y desechos como son papel, vidrio, plásticos y aparatos electrónicos. Educar sobre el cambio climático y fomentar el uso de energías renovables.

El foro de la juventud sobre el cambio climático concluyó con un documento con 20 propuestas denominado “De la protesta a la propuesta”. Son 10 sugerencias para gobiernos nacionales y otras 10 para los grandes emisores (tanto para países como para empresas), para que faciliten e impulsen la transición, mitigación y adaptación frente al cambio climático.

Algunas de las propuestas del Foro de Jóvenes Latinoamericanos para la adaptación y mitigación del cambio climático fueron las siguientes: para la biodiversidad y naturaleza, que hayan regulaciones integrales y programas que protejan, gestionen sosteniblemente y restauren los ecosistemas, haciendo foco en la flora (reino vegetal), la fauna (reino animal), y la funga(hongos); empoderamiento climático: construir, fomentar y potenciar los espacios de participación y acción; implantación de los planes de acción alimentaria y producción agro ecológica, con alimentación completa, de calidad y localista.

Con relación a los océanos y zonas costeras: implementar un Plan Azul que proteja, hacia el 2023, el 50% de la superficie marina y que alcance el 60% en el 2040. Establecer una moratoria para la explotación de la minería de los fondos marinos y la alta montaña.

Ese evento fue muy importante para el mundo, por la supervivencia de la tierra a través de las propuestas para mitigar el cambio climático y el calentamiento global por parte de los jóvenes de Latinoamérica ya que establece un precedente en la preocupación de esta nueva generación y que son ellos los que deben estar más preocupados porque haya un planeta más amigable y vivible que los de las generaciones pasadas. A Buena hora, jóvenes. Hay que salvar al planeta.

La República Dominicana comparte la isla con Haití y esa parte de la isla está muy deforestada, trayendo con esto preocupación sobre la aceleración del cambio climático y el calentamiento global, por lo que los organismos internacionales de control del manejo del medio ambiento tendrían que tomar en cuenta el nivel de deforestación en Haití y realizar convenios acompañados con financiamiento para que sean rescatados la flora, la fauna y los ecosistemas, incluyendo las costas, mares y ríos.

El gobierno debe aumentar el financiamiento para el mantenimiento de las costas, las cuencas hidrográficas, las áreas protegidas y reguladas. Es imprescindible educar a la gente sobre el significado del cambio climático y el calentamiento global, que está sobrecalentado el planeta y que amenaza la vida del hombre en la tierra.

